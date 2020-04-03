Bursalılar evden yarışmaya devam ediyor
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Bursa, Kültür Sanat

Bursalılar evden yarışmaya devam ediyor

Bursalılar, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Bursa Evden Yarışıyor" isimli online bilgi yarışması ile eğlenmeye devam ediyor.

03.04.2020 15:28 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:28
Bursalılar evden yarışmaya devam ediyor

Bursalılar, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Bursa Evden Yarışıyor" isimli online bilgi yarışması ile eğlenmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın riski nedeniyle evlerinde oturan Bursalıların kentleri ile ilgili bilgilerini sınamak, bilgilendirmek ve eğlendirmek amacıyla hazırladığı online bilgi yarışması "Bursa Evden Yarışıyor" devam ediyor.

Yarışma her gün ilk bölümü 12.00'da, ikinci bölümü ise 20.00'da olmak üzere iki bölüm halinde canlı olarak yapılıyor. Yarışmacıların üye olmadan katılım sağlayabildiği yarışmanın, her bölümü Bursa kenti ile ilgili hazırlanmış 25 sorudan oluşuyor. Canlı yarışma süresi 15 dakika olan yarışmacılara her soruyu yanıtlamak için 15 saniye süre tanınıyor.

Günün kazananları, iki bölümdeki doğru cevap sayısı ve cevap süresine göre günlük olarak belirlenirken, kazananların isimleri Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesinden açıklanıyor. Eşit sayıda doğru cevap olduğu takdirde, soruları cevaplama süresi dikkate alınıyor.

Büyükşehir belediyesi tarafından günün kazananlarına tablet ve kitap seti hediye ediliyor. Yarışmanın son günü olan 8 Nisan'da, son on günün birincilerinden oluşan ayrı bir final yarışması düzenlenecek ve bu finali kazanan yarışmacıya cep telefonu hediye edilecek.

Günün ilk soruları canlı yayından konuk olan Bursalı ünlü isimler tarafından sorulurken, yarışmanın bugünkü konuğu ünlü oyuncu İbrahim Büyükak idi. Büyükak'ın yarışmacılara sorusu "Bursaspor ambleminin üstünde kaç yıldız vardır" oldu.

Yarışmaya katılmak isteyenler bursa.bel.tr/yarisma/ adresinden üye olmaksızın soruları cevaplayabilirler.

Kaynak: AA

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