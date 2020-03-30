Bursalılar evde kalmayınca emniyet tedbirleri artırdı
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Mustafakemalpaşa, Bursa, 3. Sayfa

Bursalılar evde kalmayınca emniyet tedbirleri artırdı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bugün havanın güneşli olması, pek çok vatandaşın dışarıya çıkmasına neden oldu.

30.03.2020 16:53 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:53
Bursalılar evde kalmayınca emniyet tedbirleri artırdı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bugün havanın güneşli olması, pek çok vatandaşın dışarıya çıkmasına neden oldu. Bu durum karşısında ilçe emniyet ekipleri tedbirleri arttırdı.

Mustafakemalpaşalılar, korona virüs nedeniyle evde kal çağrılarına büyük ölçüde uysa da bugün havanın güneşli olması, daha fazla kişinin dışarıya çıkmasına neden oldu. Gün boyunca Mustafakemalpaşa Belediyesi ve ilçe emniyet ekipleri tarafından yapılan kontroller yeterli olmazken kapsamlı bir uygulama gerçekleştirildi.

Adnan Menderes Meydanı'nın önünde yapılan uygulamada, tüm araçlar ve yayalar durdurularak evde kalmaları yönünde uyarıldı. Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürü Mithat Öztaş'ın da katılım sağladığı denetimlerde araçlarda 65 yaş üzeri vatandaşların olup olmadığı kontrol edildi.

Pek çok kişinin, dışarıya alışveriş için çıktığını belirtmesi dikkatlerden kaçmazken, tüm ekipler salgının daha da büyümemesi, kontrol altında kalabilmesi adına evde durmanın önemine değinerek vatandaşlara yönelik ikazlarda bulundu. Eş zamanlı olarak ekip araçlarından da anonslar yapılarak "Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın. Size salgın nedeniyle evde kalmanızı tavsiye ediyoruz" denildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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