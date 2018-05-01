Bursalılar Berat Kandili'nde Camileri Doldurdu

11 ayın sultanı Ramazan'ın habercisi olan Berat Kandili dolayısıyla Bursalılar camileri doldurdu.

Bursa'da Ulucami başta olmak üzere tüm camilere akın eden Müslümanlar, yatsı namazının ardından Berat Kandili münasebetiyle Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve Mevlidi-i Şerif programlarına katıldı.

Berat Kandili dolayısıyla erkek, kadın, genç, yaşlı binlerce kişi, başta Ulucami, Emir Sultan Camii ve Yeşil Cami olmak üzere camilere akın etti.

Binlerce insanın akın ettiği Ulucami'de yapılan duanın ardından program sona erdi.

Birçok camide yer kalmadığı için vatandaşlar, ibadetlerini avlularda yapmak zorunda kaldı. - BURSA