Bursalı yönetmenin kısıtlama günlerinde 'Hayalet Şehirler' projesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursalı yönetmenin kısıtlama günlerinde 'Hayalet Şehirler' projesi

Bursalı yönetmenin kısıtlama günlerinde 'Hayalet Şehirler' projesiBursalı yönetmen Aykut Öztürk, koronavirüs ile mücadelede uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında aldığı izinle il il gezerek boş meydanları görüntülüyor.

28.05.2020 12:58 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:06

Bursalı yönetmenin kısıtlama günlerinde 'Hayalet Şehirler' projesi

Bursalı yönetmen Aykut Öztürk, koronavirüs ile mücadelede uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında aldığı izinle il il gezerek boş meydanları görüntülüyor. 'Hayalet Şehirler' adını verdiği projesinde drone ile şehri görüntüleyen Öztürk'ün İstanbul'dan sonra ikinci durağı Bursa'ydı.

Özel bir film yapım şirketinde çalışan yönetmen Aykut Öztürk, koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde il il gezerek boş kalan sokak, meydan ve caddeleri görüntülüyor. İstanbul'da Galata Kulesi, Eminönü, Bursa'da Heykel Atatürk Caddesi, Kent Meydanı gibi şehrin simgesi haline gelen kalabalık meydanların boş halini drone ile havadan görüntüleyen Öztürk, 81 ilin tüm meydanlarının sessiz halini görüntülemeyi amaçlıyor. İstanbul'dan sonra memleketi olan Bursa'ya gelen Öztürk, 'Hayalet Şehirler' ismini verdiği projenin yüz binlerce kişi tarafından izlendiğini söyledi.

'VİDEO BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ'

Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca 81 ili gezmeyi hedeflediğini belirten Öztürk, "Drone'la, sokağa çıkma yasağında boş sokakları, meydanları, şehrin boş halini çekiyorum ve bunu kurgulayıp sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum. İlk yaptığım video büyük ilgi gördü. Bu kadar ilgi göreceğini beklemiyordum. Ben yaptıktan sonra herkes yapıp paylaşmaya başladı. Daha sonra ikinci videoyu çektim ve oda büyük ilgi gördü. Bursalı olduğum için Bursa'yı da çektim" dedi.

'SONUNDA TEK BİR TÜRKİYE VİDEOSU YAPACAĞIM'

Sosyal medya hesaplarında yayınladığı videoların büyük ilgi gördüğünü söyleyen Öztürk, "İstanbul'da caddeler, sokaklar bomboş. İnsanlar şehrin bu haline alışkın değiller. İnanılır gibi değil. İnsanlar bunu gördüklerinde duygulanıyor. Terk edilmiş bir şehir edası var. Projeme 'Hayalet Şehirler' ismini verdim. Videoların sonunda tek bir Türkiye videosu yapacağım. İnsanların kalabalık görmeye alıştığı yerler, İstanbul'da İstiklal Caddesi, Galata Kulesi, Eminönü, Bursa'da Heykel Meydanı, Kent Meydanı gibi yerleri gezip, bu yerlerin boş halini yakalıyorum" ifadelerini kullandı.

Bursalı yönetmenin kısıtlama günlerinde 'Hayalet Şehirler' projesi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi Haber
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti Haber
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
'10 milyon liram olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı Haber
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor Haber
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi Haber
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Boşanma aşamasındaki karısının 'mahrem' fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Boşanma aşamasındaki karısının "mahrem" fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Günlük burç yorumları 28 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 28 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
2 partinin seçime girmesini engellemeye yönelik MHP'nin 2, AK Parti'nin 4 önerisi var
2 partinin seçime girmesini engellemeye yönelik MHP'nin 2, AK Parti'nin 4 önerisi var
Aston Villa'yı çalıştıran Dean Smith'in babası, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Aston Villa'yı çalıştıran Dean Smith'in babası, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçılık ve stokçuluğun önüne geçmek için göreve başlıyor
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçılık ve stokçuluğun önüne geçmek için göreve başlıyor
Henry Onyekuru, Galatasaray için Olympiakos'un teklifini reddetti
Henry Onyekuru, Galatasaray için Olympiakos'un teklifini reddetti
Dünya ABD'deki polis vahşetini konuşurken Türkiye'de çekilen görüntü yürekleri ısıttı
Dünya ABD'deki polis vahşetini konuşurken Türkiye'de çekilen görüntü yürekleri ısıttı
Oyun oynayan çocuklar cansız beden buldu! Mahalleli böyle izledi
Oyun oynayan çocuklar cansız beden buldu! Mahalleli böyle izledi
Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Bir askerimiz şehit oldu
Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Bir askerimiz şehit oldu
Çilek üretimi nedeniyle tersine göçün başladığı Kahramanmaraş'ın dağ köylerinde üretilen meyveler ihraç edilmeye başlandı
Çilek üretimi nedeniyle tersine göçün başladığı Kahramanmaraş'ın dağ köylerinde üretilen meyveler ihraç edilmeye...
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Fenerbahçeli eski futbolcu Dirk Kuyt, Advocaat'ın yerine Feyenoord'un başına geçecek
Fenerbahçeli eski futbolcu Dirk Kuyt, Advocaat'ın yerine Feyenoord'un başına geçecek
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu
Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu
Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan 'uzman sapık' için harekete geçti
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan "uzman sapık" için harekete...
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı
Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı
7 çocuğu olan yaşlı kadın, hastaneden çıktığı gün eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı
7 çocuğu olan yaşlı kadın, hastaneden çıktığı gün eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Rüştü Zorlu Naci Bostancı Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Serttaş Yeliz Yeşilmen İbrahim Tatlıses Kenan İmirzalıoğlu
Spor Michael Jordan Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Kadın Beşiktaş Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Bursalı yönetmenin kısıtlama günlerinde 'Hayalet Şehirler' projesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 13:07:32. #1.15#
title