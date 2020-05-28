Bursalı yönetmenin kısıtlama günlerinde 'Hayalet Şehirler' projesi
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Bursalı yönetmenin kısıtlama günlerinde 'Hayalet Şehirler' projesi

BURSALI yönetmen Aykut Öztürk, koronavirüs ile mücadelede uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında aldığı izinle il il gezerek boş meydanları görüntülüyor.

Bursalı yönetmenin kısıtlama günlerinde 'Hayalet Şehirler' projesi
28.05.2020 12:28 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:32

BURSALI yönetmen Aykut Öztürk, koronavirüs ile mücadelede uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında aldığı izinle il il gezerek boş meydanları görüntülüyor. 'Hayalet Şehirler' adını verdiği projesinde drone ile şehri görüntüleyen Öztürk'ün İstanbul'dan sonra ikinci durağı Bursa'ydı.

Özel bir film yapım şirketinde çalışan yönetmen Aykut Öztürk, koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde il il gezerek boş kalan sokak, meydan ve caddeleri görüntülüyor. İstanbul'da Galata Kulesi, Eminönü, Bursa'da Heykel Atatürk Caddesi, Kent Meydanı gibi şehrin simgesi haline gelen kalabalık meydanların boş halini drone ile havadan görüntüleyen Öztürk, 81 ilin tüm meydanlarının sessiz halini görüntülemeyi amaçlıyor. İstanbul'dan sonra memleketi olan Bursa'ya gelen Öztürk, 'Hayalet Şehirler' ismini verdiği projenin yüz binlerce kişi tarafından izlendiğini söyledi.

'VİDEO BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ'Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca 81 ili gezmeyi hedeflediğini belirten Öztürk, "Drone'la, sokağa çıkma yasağında boş sokakları, meydanları, şehrin boş halini çekiyorum ve bunu kurgulayıp sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum. İlk yaptığım video büyük ilgi gördü. Bu kadar ilgi göreceğini beklemiyordum. Ben yaptıktan sonra herkes yapıp paylaşmaya başladı. Daha sonra ikinci videoyu çektim ve oda büyük ilgi gördü. Bursalı olduğum için Bursa'yı da çektim" dedi.'SONUNDA TEK BİR TÜRKİYE VİDEOSU YAPACAĞIM'

Sosyal medya hesaplarında yayınladığı videoların büyük ilgi gördüğünü söyleyen Öztürk, "İstanbul'da caddeler, sokaklar bomboş. İnsanlar şehrin bu haline alışkın değiller. İnanılır gibi değil. İnsanlar bunu gördüklerinde duygulanıyor. Terk edilmiş bir şehir edası var. Projeme 'Hayalet Şehirler' ismini verdim. Videoların sonunda tek bir Türkiye videosu yapacağım. İnsanların kalabalık görmeye alıştığı yerler, İstanbul'da İstiklal Caddesi, Galata Kulesi, Eminönü, Bursa'da Heykel Meydanı, Kent Meydanı gibi yerleri gezip, bu yerlerin boş halini yakalıyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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