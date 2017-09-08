Bursalı velilerin "yıkım" tepkisi

Deprem riski taşıdığı için yıkılacak 16 okulun öğrencilerinin başka okullara nakledilmesi tepkiye sebep oldu



BURSA- Bursa'da deprem riski sebebiyle yıkılacak okulların öğrencilerinin başka okullara nakledilmesine tepki gösteren veliler imza kampanyası başlattı.

Bursa'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı deprem incelemesi sonucunda 16 okul hakkında yıkım kararı verildi. Merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Turgay Ciner İlköğretim Okulu'nun velileri, yıkılacak olan Selçuk Hatun İlköğretim Okulu'nun öğrencilerinin kendi okullarına nakledilecek olmasına tepki gösterdi. Okuldaki öğrenci sayısı ve sınıf yetersizliğinden şikayetçi olan veliler, kararın durdurulması için imza kampanyası başlattı.

Başka okulların öğrencilerinin de gelmesiyle kendi okullarında çift tedrisata geçilmesine karşı çıkan veliler, "Tam gün eğitime hazırlık yapmışken, bakanlık bize yeni bir proje ile gelmiş. Başka okulun öğrencilerini de nakledilmesiyle büyük yoğunluk yaşanacak. Okulumuz zaten küçük. Çevrede uygun birçok okul varken bizim okulumuzun neden tercih edildiğini bilmiyoruz. Biz buna karşıyız, hakkımızı arıyoruz. Bununla ilgili kaymakamlığa başvuracağız" dedi.

Karara tepki gösteren diğer bir veli, "Okulumuzda başka bir okul istemiyoruz. Bizim çocuklarımızın okul küçük olmasından dolayı akşam 7'de karanlıkta okuldan çıkmaları sıkıntı olacak. Bunun olmasını istemiyoruz ya da en azından bizim çocuklarımız okula sabah gelsinler. Başka bir okulu istemiyoruz, biz çocuklarımızın tam gün eğitim almasını istiyoruz" diye konuştu.