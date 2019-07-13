Bursalı ustadan Putin'e börekli teşekkür

Bursalı börek ustası Hasan Acar(39), Rusya'nın S- 400 savunma sistemini Türkiye'ye teslim etmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ıspanaklı börek göndererek teşekkür etti.

Dünyanın en uzun böreğini yaparak Guinness rekorunu elinde bulunduran ve uzaya börek göndermesiyle gündeme gelen Bursalı meşhur börek ustası Hasan Acar, Rusya'dan satın alınan ve teslim alınmaya başlanan S- 400 savunma sistemi için teşekkür etti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için börek açtı. S- 400 savunma sisteminin ülke savunması için önemli bir girişim olduğunu belirten Acar 'S- 400'lerin gelmesi ülkemizin güvenliği için önemli bir çalışmaydı. Biz de bunun karşılığında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etmek için börek göndermek istedik' dedi.

Acar, hem sağlıklı hem de raf ömrünün uzun olması nedeniyle Kremlin Sarayı'na ıspanaklı börek göndermeyi uygun gördüğünü ifade ederek 'Ispanaklı böreğin hem uzun yola dayanıklı olması hem de çok faydalı olması nedeniyle Ispanaklı börek göndermeyi tercih ettik. İnşallah Moskova'ya ve Putin'e kadar ulaşır. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a da teşekkür etmek istiyorum çünkü Atatürk'ün yurdumuz için söylediği 'İlelebet muhafaza ve müdafaa edin' sözü doğrultusunda S- 400'ler önemli? açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'i misafir etmek istediğini de vurgulayan Hasan Acar sözlerini şu şekilde sürdürdü; 'Teşekkür amaçlı gönderdiğim böreği kabul etmesini temenni ediyorum. Kargodaki arkadaşlar 6 günde ulaşacağını söylediler inşallah 1 haftayı geçmez çünkü daha önceki tecrübelerime dayanarak ıspanaklı böreğin 10 günlük bir ömrü olduğunu söyleyebilirim. Eğer böreğimiz ulaşmazsa ben kendilerine burada sıcak sıcak börek yapmak isterim. Daha önce Putin'in Cumhurbaşkanımıza 'Beni İstanbul'da bir restorana götür' dediğini duydum. Ben de kendilerini buraya davet ediyorum?

Kaynak: DHA