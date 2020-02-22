Bursalı turizmciler Kuveyt'te ikili iş görüşmeleri yaptı

22.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:38

Bursalı otel, hastane ve acente sahipleri, Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla gittikleri Kuveyt'te Arap meslektaşlarıyla ikili iş görüşmeleri yaptı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentin turist sayısını artırma amacıyla Bursa'da hizmet veren otel, hastane ve acente sahipleri, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ile Kuveyt'te iki günlük tanıtım organizasyonu gerçekleştirdi.

Organizasyon kapsamında, Arap acenteleri ziyaret eden Bursa ekibi, daha sonra bir otelde Kuveytli meslektaşlarıyla ikili iş görüşmeleri yaptı. Kuveytli turizm yatırımcıları da Bursa'nın turizm potansiyelini artırmaya yönelik etkinliklere katıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan, Bursa'nın Arap turistler açısından taşıdığı zenginliklere değindi.

Şehrin İstanbul'a yakınlığını vurgulayan Bayhan, şunları kaydetti:

"Bursa, 5 yıldızlı oteller ile çok sayıda modern sağlık kuruluşlarını bünyesinde barındırıyor. Tarihi, doğası ve aktivite imkanlarıyla muazzam bir tatil bölgesiyiz. Şehir merkezinde çokça modern alışveriş merkezi ile dünya markalarına kolaylıkla ulaşılabiliyor. Yarım saat mesafe ile Uludağ'a çıkıp yine yarım saat mesafe ile Mudanya ve Tirilye gibi sahil şeritlerinde unutulmayacak anlar yaşayabiliyorsunuz."

Kaynak: AA