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Bursalı tekstilciler ürünlerini Kovid-19 şartlarına uyarlıyor

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Bursalı tekstilcilerin girişimcilik ve yenilikçilik ruhuyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hemen harekete geçtiğini ve kendilerini bu koşullara uyarladığını bildirdi.

Bursalı tekstilciler ürünlerini Kovid-19 şartlarına uyarlıyor
17.06.2020 13:03 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:03

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Bursalı tekstilcilerin girişimcilik ve yenilikçilik ruhuyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hemen harekete geçtiğini ve kendilerini bu koşullara uyarladığını bildirdi.

Engin, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 başladıktan sonra tüm dünya ekonomilerinin ciddi bir panik yaşadığını, ticaretin adeta durma noktasına geldiğini, tıbbi gereçler dışında dünyada alışverişin "yok" denilecek kadar azaldığını hatırlattı.

Ekonomik daralma sonrası ihracatta yaşanan düşüş nedeniyle tekstil üreticilerinin derhal pozisyon aldığını vurgulayan Engin, "UTİB olarak, bu süreçte birtakım çalışmalar yürüttük. Video konferans yöntemiyle düzenlenen 'Yaratıcı Çarpışma: Girişimcilik', 'Tasarım, Kovid-19'u Nasıl Yener?', 'Techxtile Start-Up Challenge Akıl-Fikir Buluşmaları' gibi toplantılarla dünyaca ünlü tasarımcıları, iş dünyasının önde gelen isimlerini, tekstil ile ilgili çalışmalar yürüten akademisyenleri üyelerimiz, tasarımcılar ve girişimcilerle buluşturduk." ifadelerini kullandı.

Bursalı tekstil üreticilerinin girişimcilik ve yenilikçilik ruhuyla salgın sonrası hemen harekete geçerek, koruyucu maske, tek kullanımlık önlük ve benzeri ürünleri üretmeye başladığını belirten Engin, şunları kaydetti:

"Kovid-19'un yeni bir moda anlayışını oluşturacağını düşünüyoruz. Kullan at cinsinden 80 kuruşluk bir maske yerine antibakteriyel, yıkanabilen, tasarımı, modası olan fonksiyonel maskelere geçiş, katma değer oluşturacak ve fiyatı 3-4 dolarlara çıkaracaktır. Bunu fark eden ve üretime geçen pek çok firmamız var. Dünyadaki yeni ekonomik düzende geçmiş alışkanlıklarla iş yapmak, ihracat gerçekleştirmek, gerçekçi olmaz. Mutlaka yenilenmeli, gelecek vizyonumuzu değiştirmeliyiz. Yenilenmeye açık olmalı ve belki de kendimizi yeniden kodlamalıyız. Aksi halde bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımlar boşa gider."

Engin, pandemi sürecinde sosyal sorumluluk projelerine de destek verdiklerini, sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan cerrahi maske, siperlik ve diğer ürünlerin imalatı ve temini konusunda da üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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