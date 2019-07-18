Bursalı tekstilciler New York TTM’yi hareketlendirdi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde New York'ta hayata geçen Türk Ticaret Merkezi'nde faaliyet gösteren Bursalı tekstili sektörü temsilcileri düzenlenen ikili iş görüşmelerinde yeni işbirliklerinin kapılarını araladı.

Bursalı tekstilciler New York TTM’yi hareketlendirdi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde New York'ta hayata geçen Türk Ticaret Merkezi'nde faaliyet gösteren Bursalı tekstili sektörü temsilcileri düzenlenen ikili iş görüşmelerinde yeni işbirliklerinin kapılarını araladı.

Kaynak: Dunya.com

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