Bursalı tekstilciler New York TTM’yi hareketlendirdi
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde New York'ta hayata geçen Türk Ticaret Merkezi'nde faaliyet gösteren Bursalı tekstili sektörü temsilcileri düzenlenen ikili iş görüşmelerinde yeni işbirliklerinin kapılarını araladı.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde New York'ta hayata geçen Türk Ticaret Merkezi'nde faaliyet gösteren Bursalı tekstili sektörü temsilcileri düzenlenen ikili iş görüşmelerinde yeni işbirliklerinin kapılarını araladı.
Kaynak: Dunya.com
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