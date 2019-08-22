Bursalı tekstil firmasının kreşi "küresel en iyi uygulama" seçildi

22.08.2019 12:16

Türkiye'de tek çatı altında en fazla kadın çalışan istihdam eden şirketler arasında yer alan Bursa'daki tekstil firmasının 31 yıldır kesintisiz sürdürdüğü kreş hizmeti, Uluslararası Kadın Araştırmaları Merkezi (ICRW) tarafından "Özel sektörde kadınların bakım ihtiyaçlarını karşılayan küresel en iyi uygulamalar" arasında gösterildi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasınca (EBRD) özel sektöre hizmet sunumuna katılım konusunda araştırmalar yapmak üzere görevlendirilen ICRW, Doğu Akdeniz ülkeleri ile gelişmekte olan ülkelerde incelemelerde bulundu.

Bursa'da faaliyet gösteren Yeşim Tekstil'in, 20'den fazla ülkede inceleme yapan ICRW'in yayımladığı "Bakım ve Rekabet Edebilirlik Saha Araştırması Raporu"nda, kreş uygulaması ve toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarıyla "Özel sektörde kadınların bakım ihtiyaçlarını karşılayan küresel en iyi uygulamalar"dan birini gerçekleştirdiği belirtildi.

Raporda, firmanın özellikle yerinde çocuk bakımı ve diğer eşitlikçi girişimleriyle çalışanları için birçok fayda sağladığına, toplumsal cinsiyet eşitliği adına ortaya koyduğu projelerin şirketin itibarını artırmaya büyük katkı yaptığına ve şirketi diğerlerinden farklılaştırdığına dikkat çekildi.

Firmanın Üst Yöneticisi (CEO) Şenol Şankaya, AA muhabirine, kadın dostu bir firma olduklarını ve çalışan kadınların çocuklarının eğitimine çok büyük bir önem verdiklerini söyledi.

Şankaya, o dönem Türkiye'de pek gündemde olmayan, zorunluluğu bulunmayan kreş uygulamasını 1988 yılında uygulamaya başladıklarını anlatarak, "Eğitimler o günden beri yoğun bir şekilde devam ediyor. Bugün 31'inci yılını dolduruyor. 0-6 yaş grubu çocuklara kreş hizmeti veriliyor. Şu anda kreşten 400 civarında çocuk faydalanıyor." dedi.

Mısır ve Ağrı'daki tesislerde de kreş hizmeti verilecek

Çocuk bakımının çalışan anneler için en önemli unsur olduğunu vurgulayan Şankaya, "Kreş uygulaması bugün artık iş dünyasının gündem maddelerinin başında gelmeye başladı. Biz bunu 31 senedir uyguluyoruz. Kreş hizmetimiz dünyada en güzel uygulamaların başında geliyor, en iyi örnekler içinde gösteriliyor." ifadelerini kullandı.

Birçok proje ve uygulamaya kadın çalışanları teşvik ettiklerini aktaran Şankaya, 2015'te Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi İlkeleri'ne (WEPs) imza attıklarını hatırlattı.

Şankaya, son 4 yıldır gerek Türkiye'de gerekse Bursa'da bu konuda yapılan çalışmalara liderlik ettiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çalışmalar bizim olmazsa olmazlarımızın arasında geliyor. İstihdama her zaman çok önem veriyoruz. Özellikle kadın çalışanların yüzdesel olarak çok yer aldığı bir müesseseyiz ve sektör olarak da bunun lideriyiz. Çalışmalarımızı dünya geneline yayıyoruz. Mısır'da çok ciddi yatırımlarımız var. Buradaki uygulamalarımızı Mısır'daki tesislerimize götürüyoruz ve orada da kreş açarak bir ilki hayata geçiriyoruz. Aynı zamanda Ağrı'da çok büyük bir proje ve yatırımımız var. 5 bin kişilik istihdamımız olacak. Orada da aynı şekilde çalışanlarımızın çocuklarına bakacak çok modern ve güzel bir kreşin uygulamasını yapacağız.

Bu çalışmalarımızın sonucunda hem Bursa hem de Türkiye için çok gurur duyduğumuz bir gelişme oldu. Kreş hizmetinde dünya genelinde 4 firma en iyi uygulama örneği olarak lanse edildi. Yeşim Tekstil'in bu 4 firma arasında gösterilmesinden çok büyük gurur duyuyoruz."

Şenol Şankaya, 4 bine ulaşan personel sayısının yaklaşık yüzde 60'nın kadınlardan oluştuğunu dile getirdi.

Annelerin en değerli varlıklarının çocukları olduğuna dikkati çeken Şankaya, "İş ortamına geldikleri zaman karşı kapıda onların çok iyi bir eğitim aldıklarını görmeleri, bebekse emzirme imkanına sahip olmaları anneler için çok büyük bir tercih." diye konuştu.

Kaynak: AA