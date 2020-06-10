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Bursalı tekstil firması virüslere karşı yıkanabilir maske üretiyor

Bursa Uludağ Üniversitesinin (BUÜ) Ar-Ge desteği verdiği tekstil firmasının, ürettiği "yıkanabilir ve virüsü engelleyen" bez maskeler için ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onayı ve ürünün testlerden geçtiğini bildiren CE belgesi aldığı bildirildi.

Bursalı tekstil firması virüslere karşı yıkanabilir maske üretiyor
10.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:56

Bursa Uludağ Üniversitesinin (BUÜ) Ar-Ge desteği verdiği tekstil firmasının, ürettiği "yıkanabilir ve virüsü engelleyen" bez maskeler için ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onayı ve ürünün testlerden geçtiğini bildiren CE belgesi aldığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, birçok ülkeden sipariş almaya hazırlanan firma sahibi Hasan Altınsu, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'u ziyaret ederek, üretilen ilk 10 bin maskeyi BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesine bağışladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kılavuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için alınan önlemler kapsamında toplu alanlarda maske kullanımının zorunlu hale getirildiğini hatırlattı.

Türkiye'de ve tüm dünyada ciddi bir maske ihtiyacının oluştuğuna işaret eden Kılavuz, maske üretim kapasitesinin artmasının kaçınılamaz bir durum olduğunu belirtti.

Kılavuz, bu kadar yoğun bir talebin tek kullanımlık cerrahi maskelerle karşılanmasının mümkün görülmediğine değinerek, şöyle devam etti:

"Ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında Bursa firması Altınsu Tekstil ile önemli bir işbirliği ortamı oluşturduk. Firma bünyesinde yapılan Ar-Ge çalışmaları kapsamında anti-mikrobiyal iplik ve kumaş üretimi gerçekleştirildi. Elde edilen maskelerin bakteri filtrasyon etkinlikleri test edildi. Elde edilen sonuçlar maskelerin yüzde 98,8 bakteriyel filtreleme verimliliğine sahip olduğunu gösterdi ve EN 14683: 2019 Avrupa Standardına uygun olduğu belgelendi. Bu koruma düzeyi 'Medikal Maske Tip 2' sınıfına tekabül etmektedir. Ayrıca ürün FDA tarafından da onaylanarak yurt dışına ihraç edilmesinin de önü açılmıştır. Maskelerin anti-bakteriyel testleri üniversitemiz mikrobiyoloji laboratuvarlarında gerçekleştirilmekte olup, sonuçlar Pandemi Bilim Kurulu ile de paylaşılacaktır. Üniversite olarak bu tür çalışmalarla hem ülkemize hem de sektörlere değer katmaya devam edeceğiz."

"Ürün kullanıma hazır hale geldi"

Firma sahibi Hasan Altınsu ise Kestel Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde iplik ve kumaş üretimi konusunda faaliyet gösterdiklerini aktardı.

İşletmelerinin ayda 1 milyon metre kumaş ve günde 20 ton iplik üretim kapasitesine sahip olduğunu bildiren Altınsu, şunları kaydetti:

"Maske üretimi olarak da günlük 1 milyon adet kapasitemiz mevcuttur. Firmamız ulusal ve uluslararası standartlarda bir üretim yapmakta ve üretimin büyük kısmını ihraç etmektedir. Akredite laboratuvarlarda test edilerek anti-mikrobiyal etkinlik yüzde 99 üzerinde tespit edilmiştir. Koruyucu maskemiz, lif polimer yapısı içine gümüş iyonlarının eklenmesi ile üretilen antimikrobiyal iplikten elde edilen kumaş ile üretilmiştir. Akredite laboratuvar testleri, CE Belgesi ve tüm yasal sertifikasyonları tamamlanarak ürün kullanıma hazır hale getirilmiştir. Ülkemizin geçtiği bu süreçte bu zorluğun aşılmasına ciddi bir katkı sunacağımızı, sonrasında da ülkemizin gelişimi için bizim de bu ürünlerimizle bir fark oluşturacağımıza inanıyoruz."

Projeye destek veren Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) proje danışmanı ve BUÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan da maskenin konforlu ve estetik bir yapıda olduğunu belirtti.

Meskenin iplik ve kumaşının virüse karşı etkili bir yapıya sahip olduğunu kaydeden Karahan, "Üretilen iplik ve kumaş ürününün içerisindeki gümüş iyonları mikro organizmaların hücre zarını yırtarak DNA ve RNA'sının kendilerini tekrarlayarak çoğalmaları özelliğini yok eder. Ayrıca iplik ve kumaş ürünün içerisinde bulunan antimikrobik ajan olan gümüş iyonu ipliğin içerisine hapsedildiğinden dolayı ürün üzerinde uzun süreler etkinliğini korur. Konforlu, kullanımı kolay ve estetik yapıdadır. 60 derecede yıkanıp tekrar kullanılabilir. Burun telli ve yüzde 100 polyester bir üründür." ifadelerini kullandı.

Numune maskeleri teslim alan Rektör Prof. Dr. Kılavuz, çalışmaya destek veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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