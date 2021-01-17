Tekstil firması geliştirdiği antiviral kumaştan maskeler için ABD'de şirket kuracak

Bursa'da teknik tekstil üzerine çalışan firma, geliştirdiği antiviral özellikli kumaşlar ve bu kumaştan üretilen maskelerin pazarlanması için yurt dışında şirket kurmaya hazırlanıyor.

Bursa'da teknik tekstil üzerine çalışan firma, geliştirdiği antiviral özellikli kumaşlar ve bu kumaştan üretilen maskelerin pazarlanması için yurt dışında şirket kurmaya hazırlanıyor.

Organize Sanayi Bölgesi'nde teknik tekstil alanında üretim yapan şirket, özel bir kimyasalı entegre ederek antiviral kumaş geliştirdi.

Sağlık Bakanlığının virüsidal analiz konusunda yetkilendirdiği test ve analiz merkezlerinde test edilerek, uluslararası EN18184 antiviral etkinliği belgesi verilen kumaş ve bu kumaştan üretilen maskeler, iç piyasada satılmasının yanı sıra ihraç ediliyor.

Ebruzen Tekstil firmasının yetkilisi Sadık Kutlucan, AA muhabirine, 2003'te kurulan firmalarının teknik tekstil üzerine çalıştığını, anti-statik kumaşlar, yanmaz kumaşlar ve bu kumaşlardan mamul iş kıyafetleri üretimlerinin olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde antiviral kumaşlar üzerine yönlendirilen Ar-Ge ekibinin ürettiği kumaşın Sağlık Bakanlığı onaylı olduğunu, Amerikan akreditasyon merkezleri tarafından da uluslararası akredite laboratuvarlarda test edildiğini ve başarılı sonuçlar alındığını anlatan Kutlucan, "Testlerden sonra da antiviral maske ve antiviral kumaştan elde edilen ürünler geliştirdik." dedi.

Kutlucan, şu bilgileri verdi:

"Bu kumaşın üzerinde antiviral özelliği olan bir kimyasal var ve virüs gelip kumaşa konduğu zaman nanoteknolojiyle virüs hareket ettiğinde testere şeklinde o virüsü öldürüyor, virüsün hareket etmesine müsaade etmiyor. Virüs yok edildikten sonra da kumaşın diğer yüzüne herhangi bir şekilde virüs taşınamıyor."

Maskenin seri üretiminin başladığını, yoğun bir taleple karşılaştıklarını ifade eden Kutlucan, ABD'de şirket kurmak için başvuru yaptıklarını, onay alındıktan sonra burada şirketi kuracaklarını dile getirdi.

Kutlucan, maskenin üretildiği bez kumaşın doktor önlükleri, hastane çarşafları gibi alanlarda da kullanıldığını, bu ürün için yatırım yapmak isteyen birçok yatırımcı olduğunu ve görüşmelerinin devam ettiğini bildirdi.

Kumaş 20 kez yıkanabiliyor

Firmanın Ar-Ge müdürü Ömer Tunçel de salgından önce de antiviral kumaşlar üzerine çalıştıklarını, Kovid-19 sürecinde ürün yelpazesini genişlettiklerini belirtti.

Geliştirdikleri maske kumaşının Sağlık Bakanlığının virüs analizi yapma yetkisi verdiği laboratuvarlarda test edildiğini anlatan Tunçel, kumaşın 2 saat içinde virüsleri yok ettiğini söyledi. Tunçel, şunları kaydetti:

"Maske üretimine başladık. Burada bir diğer önemli konu da filtrasyon. TSE'nin K599 denilen bakteriyel filtrasyon, mikrobiyal yük ve nefes alabilirlik testlerinden de geçmesi gerekiyor. Geliştirdiğimiz kumaş, yüzde 98 gibi çok geniş bir filtrasyon seviyesine ulaşmış oldu. Maskelerimiz 20 kere yıkadıktan sonra ki bunlar 60 derecede makinede deterjanla yapılan yıkamalar, hala yüzde 94 filtrasyon özelliğine sahip. Bu ince dengeyi yakalamak için ciddi bir Ar-Ge çalışması yaptık. Kumaşlarımız ve maske, Massachusetts Teknoloji Enstitüsünün bir birimi olan Advanced Functional Fabrics Of America'da teste tabi tutuluyor. 2 hafta içinde Amerika'da kuracağımız şirketle, maskelerin diğer ülkelere satışına başlayacağız."

Tunçel, maske kumaşı üzerindeki testlerin, yıkama öncesi ve 20 yıkama sonrasına göre yapıldığını ifade etti.

Ömer Tunçel, "Hem yıkama öncesi filtrasyon hem de 20 yıkama sonrası filtrasyon testleriyle 20 yıkamaya garanti verebileceğimiz noktada maskelerimizi geliştirmiş bulunuyoruz. Maske bunun ilk aşamasıydı, antiviral seccadeler ürettik. Özellikle dışarıda kılınan namazlarda hijyen problemi oluyor, antiviral seccadeyle bunu da ortadan kaldırmak istedik. İnşallah daha fazla bu alanda yenilikçi ürün üretmeye gerek kalmadan pandeminin dünya üzerinden silinip gitmesini ümit ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir