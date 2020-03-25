Bursalı sporcu Dünya Şampiyonası'na katılıyor Türkiye genelinde gerçekleştirilen büyük erkekler classic body 1.71 kategorisine katılan Mustafakemalpaşalı Tuncay Işık, 6. olarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen büyük erkekler classic body 1.71 kategorisine katılan Mustafakemalpaşalı Tuncay Işık, 6. olarak önemli bir başarıya imza attı.

8 Martta İstanbul'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda büyük erkekler classic body 1.71 kategorisinde yer alan 32 yaşındaki Tuncay Işık binlerce sporcunun katıldığı turnuvada derece aldı. Işık, aldığı bu başarı ile birlikte dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Eylül ayında yapılacak olan bu turnuva için çalışmalarına başlayan Işık, bu sporun gençlere tanıtılması ve Mustafakemalpaşa adının Türkiye'de ve dünyada duyurabilmek için çalışmalarına devam edeceğini aktardı.

İstanbul'da yapılan turnuvada, farklı kategoriler altında yapılan 2000 sporcunun katıldığı belirtildi - BURSA

Kaynak: İHA