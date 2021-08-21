Bursalı sesi görenler, bu haftayı da kayıpsız geçti
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Bursalı sesi görenler, bu haftayı da kayıpsız geçti

Bursalı sesi görenler, bu haftayı da kayıpsız geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sesi Görenler B1 Futbol Deplasmanlı 1'inci Ligi'nde mücadele eden Bursa Altı Nokta Görme Engelliler Spor Kulübü, sahasında İstanbul ekibi Türkiye Görme Engelliler Spor Kulübü'nü 1-0 yenerek, ligin üçüncü haftasını da namağlup geçti.

Sesi Görenler B1 Futbol Deplasmanlı 1'inci Ligi'nde mücadele eden Bursa Altı Nokta Görme Engelliler Spor Kulübü, sahasında İstanbul ekibi Türkiye Görme Engelliler Spor Kulübü'nü 1-0 yenerek, ligin üçüncü haftasını da namağlup geçti.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Sesi Görenler B1 Futbol Deplasmanlı 1'inci Ligi üçüncü haftasında Bursa Altı Nokta Görme Engelliler Spor Kulübü, Büyükşehir Belediyesi tarafından sil baştan yenilenen Atıcılar Sahası'nda İstanbul ekibi Türkiye Görme Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, geçen dönem Bursa Milletvekili Bennur Karaburun ile çok sayıda sporsever izledi. Oldukça çekişmeli geçen ve ilk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarında Bursa ekibi, kazandığı penaltıyı gole çevirerek, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. İlk hafta Ankara Çankaya Belediyesi'ni 2-0, ikinci hafta Eskişehir Görme Engelliler Takımını 4-1 yenen Bursa ekibi, üçüncü haftayı da galibiyetle tamamlanmanın mutluluğunu yaşadı.

Spor herkesin hakkı

Çekişmeli karşılaşmayı dikkatle takip eden Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen Bursa Altı Nokta Görme Engelliler Spor Kulübü'nün peş peşe aldığı iki galibiyet, özellikle de son 8 yılın şampiyonu Çankaya ekibini yenmesinin gelecek adına umut verici olduğunu kaydetti. Görme engelli sporculara kazandırdıkları futbol sahasının şampiyonluğa vesile olmasını dileyen Başkan Aktaş, "Bursa birçok alanda önemli işlere imza attığı gibi özellikle görme engellilerin spor ihtiyaçlarını giderme noktasında da önemli atılımları gerçekleştiriyor. Öncelikle herkesin ama herkesin, hangi engellilik durumu olursa olsun spor yapma hakkı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bunu sağlamak için de altyapı oluşturmak lazım, imkanlar sağlamak lazım. Eksikleri giderme noktasında desteklerimiz bundan sonra da devam edecek" dedi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan da görme engellilerin daha rahat spor yapmalarına yönelik çalışmaları nedeniyle Başkan Aktaş'a çini vazo hediye etti. Sayyıdan, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan sahanın da Başkan Aktaş'ın bu alana verdiği gönlün bir göstergesi olduğunu belirterek, teşekkür etti.

Geçen dönem Bursa Milletvekillerinden Bennur Karaburun da engelli bireylerin de daha sağlıklı ortamlarda spor yapmasına sağladığı imkanlar nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür ederek, maçlara çıkan tüm sporculara başarılar diledi. - BURSA

Bursalı sesi görenler, bu haftayı da kayıpsız geçti
Bursalı sesi görenler, bu haftayı da kayıpsız geçti
Bursalı sesi görenler, bu haftayı da kayıpsız geçti
Bursalı sesi görenler, bu haftayı da kayıpsız geçti
Bursalı sesi görenler, bu haftayı da kayıpsız geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bursalı sesi görenler, bu haftayı da kayıpsız geçti - Haberler Spor
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