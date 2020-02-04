Bursalı, sektöre doktoralı araştırmacılar kazandırıyor

04.02.2020 13:33 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:34

Türkiye'nin en büyük havlu ihracatçısı olan Bursalı, sanayi-üniversite iş birliğinin geliştirilmesi ve bu alanda ülkemizde öncü olma hedefi doğrultusunda, Uludağ Üniversitesi (UÜ) ile iş birliği protokolü imzaladı.

Yapılan iş birliği kapsamında, UÜ'nün yürütücülüğünü üstlendiği TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı ile sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi iş birliği ile yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite/araştırma altyapısı – sanayi iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Eğitime destek vermeye devam edeceğiz

Protokol töreninde konuşan Bursalı İcra Kurulu Başkanı Alper Bursalı, eğitime büyük önem verdiklerinin altını çizerek, "Bizler eğitimin önemini çok iyi biliyoruz. Bu zamana kadar 3 okul yaptırdık. Yıllardır birçok öğrenciye burs veriyoruz. Eğitime destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. Bursalı, Türkiye'de mesleki eğitimdeki uygulama alanlarının zenginleştirilmesi gerektiğini dile getirerek, "Sanayiciler olarak beklentimiz bu yönde. Biz bu alandaki çalışmalara katkı sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu noktada, Bursalı olarak sanayi-üniversite iş birliğini çok önemsiyoruz" dedi. Uludağ Üniversitesi gibi önemli bir kurum ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Bursalı, protokolün ülkemize ve sektöre önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Nitelikli personel ihtiyacı karşılanacak

Yapılan protokolün her iki kurum açısından da hayırlı olmasını dileyen Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz da, göreve geldikleri ilk günden bu yana üniversite-sanayi iş birliğini canlandırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kılavuz, TÜBİTAK'ın başlatmış olduğu 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında Bursalı ile iş birliğine imza atmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Projeye dahil olduğu için Bursalı ailesine teşekkür ediyoruz. TÜBİTAK, üniversite ve sanayi kuruluşları ortak girişimi ile doktora personeli yetiştiriyor. Sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli personel ihtiyacı karşılanacak. Bugüne kadar 27 firma ile protokol yaptık ve 100 doktora öğrenci sayısına ulaştık" diye konuştu. Doktora öğrencilerinin firmalarda bilimsel çalışmalar yapacağını dile getiren Kılavuz, bu sayede Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyon yolculuğunda çok önemli projeler üretileceğinin altını çizdi.

Uludağ Üniversitesi Rektörü A. Saim Kılavuz ve beraberindeki heyet, protokolün ardından Bursalı üretim hatları ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezi'ni ziyaret etti.

Kaynak: Bültenler