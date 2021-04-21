Bursalı sapığa 1 yıl 15 gün hapis

Bursa'nın Yıldırım ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nden staj yaptığı işyerine gitmek için evinden çıkan 18 yaşındaki kız, yolda yürüdüğü sırada 15 yaşındaki K.A.'nın tacizine uğradı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nden staj yaptığı işyerine gitmek için evinden çıkan 18 yaşındaki kız, yolda yürüdüğü sırada 15 yaşındaki K.A.'nın tacizine uğradı. Zanlı, genç kız tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Genç kızın şikayeti üzerine K.A., Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma büro ekiplerince izlenen, güvenlik kameraları ve giydiği monttan tanınarak yakalanan zanlı 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Güpegündüz yaşanan olayda, K.A. takip ettiği genç kızı taciz etti. Aynı durumu bir önceki gün de yaşayan talihsiz kız, olacakları tahmin ederek tacizciyi kayda aldı. Görüntülerde, çevredekilerden "Abi taciz etti beni" diyerek yardım isteyen genç kız, videonun sonunda gözyaşlarına boğuldu.

Görüntülerin ardından sosyal medya kullanıcıları olaya tepki gösterirken, Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri 15 yaşındaki K.A.'yı kısa sürede montundan yakaladı.

Genç kız şüpheliyi teşhis ederken, şahıs emniyetteki ifadesinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edildi.

Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen K.A.'nın "O esnada tuvaletimi yapıyordum" dediği öğrenildi. Zanlı 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı