Bursalı öğrencinin 23 Nisan hayâli
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Bursalı öğrencinin 23 Nisan hayâli

Bursa'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Mustafakemalpaşalı bir öğrencinin yazmış olduğu mektup duygulandırdı.

23.04.2020 16:05 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:05
Bursalı öğrencinin 23 Nisan hayâli

Bursa'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Mustafakemalpaşalı bir öğrencinin yazmış olduğu mektup duygulandırdı.

Elif Zeren Girgin tarafından kaleme alınan "Farklı Bir 23 Nisan" başlıklı yazıda şöyle denildi: "Benim adım Elif. Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına hediye ettiği 23 Nisan'ı kutlamamıza az kaldı. 23 Nisan'da ülkemize dünyanın dört bir yanından çocuklar gelir. Örneğin ben çocukların elbiselerini ve danslarını çok severim. Onlar ülkemize geldiğimizde ben çok mutlu olurum. Onlarla katıldığımız gösteriler, barışımızın ve kardeşliğimizin simgesidir. Bu yıl da ülkemize gelecek olan çocuk misafirler içinde mektup arkadaşım Anna da vardı. Çocuk bayramımız için ikimiz de çok heyecanlıydık. Anna valizini ve kıyafetlerini çoktan hazırlamıştı. Ben ise ona ve ailesine küçük hediyeler almıştım. Onunla gideceğim yerleri planlamıştım. Ta ki son mektubunu alana kadar. Mektubunda Çin'de ortaya çıkan virüsün ülkelerinde de olduğunu yazıyordu. Bu yüzden 23 Nisan ile ilgili tüm hayallerimiz iptal olmuştu. Bugünlerde tüm dünyayı etkileyen virüs ülkemize de bulaşmıştı. Artık okula gidemiyor ve sokağa çıkamıyorduk. Ben de Anna da çok üzgündük. Bu kötü durumun geçmesini bekliyorduk. Bütün çocuklar için bayram olan 23 Nisan bu yıl evlerden kutlanacaktı. Şimdi bir hayaa kurmak istiyorum. Tüm dünya çocukları yine ülkemizdeler herkesin yüzü gülüyor ve herkesle beraber 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz". - BURSA

Kaynak: İHA

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