Bursalı öğrencilerden 'Evde Kal' klibi
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Bursa

Bursalı öğrencilerden 'Evde Kal' klibi

Bursalı öğrencilerden 'Evde Kal' klibi Toplum sağlığı için evlerinden çıkmayıp, eğitimlerine online olarak devam eden Bursalı bir grup öğrencinin bestelediği şarkıya çektikleri klip yoğun ilgi gördü.

02.04.2020 13:41 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:44
Bursalı öğrencilerden 'Evde Kal' klibi

Bursalı öğrencilerden 'Evde Kal' klibi

BURSA - Toplum sağlığı için evlerinden çıkmayıp, eğitimlerine online olarak devam eden Bursalı bir grup öğrencinin bestelediği şarkıya çektikleri klip yoğun ilgi gördü.

Bursa'daki bir kolejin öğrencileri, kendi sağlığımız, sevdiklerimizin ve toplum sağlığı için evde kalmamızın büyük önem taşıdığı bu günlerde ülkemize evde kalmaları için müzikle seslendiler. Müzik öğretmenleri Tuba Palancı ile Aker Akay'ın sözlerini yazdığı 'Evde Kal' şarkısını hem seslendirip hem de çalan kolej öğrencileri, evlerinden çıkmadan muhteşem bir video klip oluşturdular. Geleceği yönetecek nesiller olarak toplumsal sorumluluklarını sanat aracılığıyla yerine getiren öğrenciler, hazırladıkları şarkıyla hep birlikte sağ duyulu davranmamız gereken bu günlerde müzikle anlamlı ve etkileyici bir çağrıda bulundular. Video klip online ortamda izlenme rekorları kırarken, büyük bir farkındalığa sebep oldu.

Bursalı öğrencilerden 'Evde Kal' klibi

Kaynak: İHA

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Bursalı öğrencilerden 'Evde Kal' klibi
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