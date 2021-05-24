Bursalı öğrenciler peygamberlerin örnek hayatlarını öğrendi
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Bursalı öğrenciler peygamberlerin örnek hayatlarını öğrendi

Bursalı öğrenciler peygamberlerin örnek hayatlarını öğrendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'da görev yapan iki öğretmenin önderliğinde gerçekleştirilen 'Kur'an-ı kerimde adları geçen peygamberleri tanıyalım' projesi tamamlandı.

Bursa'da görev yapan iki öğretmenin önderliğinde gerçekleştirilen 'Kur'an-ı kerimde adları geçen peygamberleri tanıyalım' projesi tamamlandı. Türkiye'den 9, Azerbaycan'dan bir öğretmenin yer aldığı projeye katılan öğrenciler, peygamberlerin örnek hayatlarını öğrenme fırsatı buldu.

'Peygamberleri Tanıyalım' projesi, Yıldırım Emek Ortaokulu öğretmenlerinden Melahat Kaykın ve Osmangazi Somuncu Baba İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerinden Sena Karamus tarafından hazırlandı. Şubat ayında başlatılan ve ramazan ayının manevi ikliminin de tesiriyle büyük ilginin olduğu proje 4 ayda tamamlandı. Projeye Bursa Emek Ortaokulu, Bursa Osmangazi Somuncu Baba İmam Hatip Ortaokulu, Zonguldak Ereğli Cumhuriyet Ortaokulu, Ordu Fatsa Sakarya Ortaokulu, İstanbul Esenyurt Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mersin Özel Debi Akademi Ortaokulu, Çorum Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Karabük Mevlana İmam Hatip Ortaokulu ve Azerbaycan İsmailli Rayonu Gandov Umumi Ortaokulu'ndan öğrenciler katıldı. Proje hazırlayıcıları Melahat Kaykın ve Sena Karamus, dünyayı etkisi altına alan salgından en çok etkilenen kesimlerden birinin de eğitim camiası olduğunu belirterek, bu süreci iyi değerlendirmek ve öğrencilerin maneviyatını yükseltebilmek adınaiçin böyle bir adım attıklarını dile getirdi.

Projenin, öğrencileri peygamberlerimizin örnek hayatları konusunda bilgilendirmeyi ve örnek almalarını sağlamayı hedeflediğini belirten Kaykın ve Karamus, projenin ramazan ayında gerçekleştirildiğini dile getirdi. Projeye katılan öğrencilerin Kur'an'-ı kerimde adı geçen peygamberleri yakından tanıdığını, geçmişi günümüz teknolojik ortamıyla daha farklı yorumlama şansı bulduklarından söz eden Melahat Kaykın ve Sena Karamus, şu bilgileri aktardı:

"ğrencilerimizin hayatlarını şekillendirmesine yardımcı olmayı ve hayata farklı pençelerden bakmayı öğrenmelerini hedefledik. Çevremize, insanlara, aile ve topluma da bu görüşleri aktarıp örnek olmayı ilke edindik. Öğrencilerimizin Peygamberlerin yaşadığı dönemler hakkında bilgi sahibi olmasını istedik. Peygamberlerimizin hayatı, onların sabrı, hoşgörüsü merhameti bize ışık olmuştur. Öğrencilerimiz bu proje kapsamında hikaye, şiir yazarak kendilerini daha iyi ifade etme fırsatı buldular. Bilgisayar oyunları, yarışmalar ile projeye farklı boyut kazandırdılar" dedi. - BURSA

Bursalı öğrenciler peygamberlerin örnek hayatlarını öğrendi
Bursalı öğrenciler peygamberlerin örnek hayatlarını öğrendi
Bursalı öğrenciler peygamberlerin örnek hayatlarını öğrendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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