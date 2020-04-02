Bursalı muhtardan evlere emekli maaşı ve ikramiye servisi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bursalı muhtardan evlere emekli maaşı ve ikramiye servisi - Haber
Bursa

Bursalı muhtardan evlere emekli maaşı ve ikramiye servisi

Bursalı muhtardan evlere emekli maaşı ve ikramiye servisi Mahalle muhtarı, megafondan evde kalan yaşlılara emekli maaşı ve ikramiye çağrısı yaptı Bursa'da bir mahalle muhtarı sokak sokak gezip 65 yaş üstü emeklilere "maaş çekmek için dışarıya çıkmayın, beni arayın, ben çekip evinize...

02.04.2020 11:11 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:13
Bursalı muhtardan evlere emekli maaşı ve ikramiye servisi

Bursalı muhtardan evlere emekli maaşı ve ikramiye servisi

Mahalle muhtarı, megafondan evde kalan yaşlılara emekli maaşı ve ikramiye çağrısı yaptı

Bursa'da bir mahalle muhtarı sokak sokak gezip 65 yaş üstü emeklilere "maaş çekmek için dışarıya çıkmayın, beni arayın, ben çekip evinize getireyim" diyerek çağrıda bulundu

BURSA - Bursa'da görev yapan bir muhtar, evde oturup maaş çekmeye gidemeyen 65 yaş üstü yaşlıların imdadına yetişiyor. Megafonlu araç ile sorumlu olduğu mahallenin tüm sokaklarını dolaşan muhtar, "Emekli maaşı, ikramiye çekmek için dışarıya çıkmayın, beni arayın maaşınızı evinize getireyim" diye gün boyu anons yapıyor.

Osmangazi ilçesine bağlı Tahtakale Mahallesi'nde 4 dönemdir muhtarlık yapan Mehmet Yavuz, korona virüs sebebiyle evde kalıp dışarıya çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların her gün yardımına koşuyor.

Megafon sistemi bulunan bir araçla sorumlu olduğu mahallenin tüm sokaklarını gezen muhtar Yavuz, vatandaşlara dışarıya çıkmamaları hususunda uyarılarda bulunuyor. Emekli maaşı ve ikramiyelerini çekmek için bankaya gidemeyen vatandaşlara megafonla seslenen muhtar Yavuz, "Maaş ve ikramiye çekmek için dışarıya çıkmayın. Evde kalın dışarıya çıkmak yerine muhtarınızı arayın. Ben maaşınızı çekip eve kadar getiririm. Merak etmeyin. Siz dışarıya çıkmayın. Yeter ki evde kalın. Gerekli ne ihtiyacınız varsa cep telefonundan arayıp muhtarınıza söyleyin. Sakın dışarıya çıkmayın" dedi.

Ülkeyi etkisi altına alan korona virüsüne karşı devletin yaptığı hizmetlerinin yanında her şeyi devletten beklemeyerek kendisinin bu şekilde bir hizmet geliştirdiğini belirten Mehmet Yavuz, "Biz de tabi muhtar olarak üstümüze düşen görevi yapmamız gerekiyor. Bizim bu semtte çok yaşlı vatandaşlarımız bulunmakta. Biz de bir farkındalık olsun diye devletimize yardımcı olabilmek için böyle bir yola başvurduk. İnsanlarımız evden çıkmasın evde kalsın diye, ihtiyaçlarını giderelim, maaşlarını alamıyorlarsa yardımcı olalım, ilaçlarını alamıyorsa ilaçlarını alalım, erzak alamayan insanlara erzaklarını alalım dedik. Bu konuda kendimi sorumluluk altında hissederek bu şekilde vatandaşlarımıza sesimi duyurmak istedim" diye konuştu.

Tahtakale Mahallesi sakinlerinden Gültekin Zarplı da Mehmet Yavuz'un sadece emekli maaşı değil vatandaşların diğer ihtiyaçlarını da karşılamasının oldukça güzel bir hizmet olduğunu belirterek, "Herkes memnun, vatandaşlarımızın evde kalması artık bilinen bir şey, bunu teyit etmek evde kalmalarını sağlamak için de iyi bir uygulama. Mahalle zaten emekli mahallesi olduğundan güzel bir yardımlaşma örneği yaşanıyor" diye konuştu.

Bursalı muhtardan evlere emekli maaşı ve ikramiye servisi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Bursalı muhtardan evlere emekli maaşı ve ikramiye servisi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor Haber
Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşı ilk iflası getirdi Haber
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşı ilk iflası getirdi
ABD istihbaratının raporunda bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar Haber
ABD istihbaratının raporunda bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar
Bu şehir Türkiye'nin en güvenli yeri! Yalnızca 2 kişide koronavirüs tespit edildi Haber
Bu şehir Türkiye'nin en güvenli yeri! Yalnızca 2 kişide koronavirüs tespit edildi
Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir Haber
Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir
Bakan Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili ilk kez konuştu Haber
Bakan Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili ilk kez konuştu
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayını terk etti
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayını terk etti
Sevgilisini boğarak öldüren erkek hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı
Sevgilisini boğarak öldüren erkek hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı
Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı
Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
Fransa'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 32'ye yükseldi
Fransa'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 32'ye yükseldi
Badou Ndiaye, Senegal'de 650 aileye yardımda bulundu
Badou Ndiaye, Senegal'de 650 aileye yardımda bulundu
Rüştü Reçber'in son durumu hakkında eşi bilgi verdi: Ateşi kontrol altına alındı, gelişmeler iyi yönde
Rüştü Reçber'in son durumu hakkında eşi bilgi verdi: Ateşi kontrol altına alındı, gelişmeler iyi yönde
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı
Ev halkı, kaza yaparak bahçelerine düşen aracı uçak sandı
Ev halkı, kaza yaparak bahçelerine düşen aracı uçak sandı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler...
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart gösterdi
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart...
Rıdvan Yılmaz: Beşiktaş benim hayatım
Rıdvan Yılmaz: Beşiktaş benim hayatım
Twitter'da 'Ankara Kuşu' hesabını yöneten kişi FETÖ'den gözaltına alındı
Twitter'da 'Ankara Kuşu' hesabını yöneten kişi FETÖ'den gözaltına alındı
Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı
Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı
Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Timm Klose'nin paylaşımındaki yetişkin site detayı, sosyal medyanın diline düştü
Timm Klose'nin paylaşımındaki yetişkin site detayı, sosyal medyanın diline düştü
İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi
İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi
Yediği domates salçasının metalik tatta olduğunu hisseden genç, koronavirüse yakalandığını anladı
Yediği domates salçasının metalik tatta olduğunu hisseden genç, koronavirüse yakalandığını anladı
Hastanede yaşadıklarını ilk kez anlatan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'daki görevinden ayrılabilir
Hastanede yaşadıklarını ilk kez anlatan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'daki görevinden ayrılabilir
Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
İBB, salgın günlerinde tartışmalara konu olan otobüs hattının AKBİL basım sayılarını paylaştı
İBB, salgın günlerinde tartışmalara konu olan otobüs hattının AKBİL basım sayılarını paylaştı
Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın
Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Engin Özkoç Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Abdulhamit Gül
Magazin Hadise Demet Akalın Levent Dörter Recep Tayyip Erdoğan
Spor Rüştü Reçber Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Milli İtalya Avrupa İngiltere
Şu an buradasınız: Bursalı muhtardan evlere emekli maaşı ve ikramiye servisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 12:23:33. #1.15#
title