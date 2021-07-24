Bursalı Moremo'nun bebek beşiklerine İngiltere'den tam not

Bursa'da 23 yıldır özel tasarım çocuk mobilyası üretimi yapan Moremo firmasının İngiltere'ye gönderdiği numune bebek beşikleri çok beğenildi.

Bursa'da 23 yıldır özel tasarım çocuk mobilyası üretimi yapan Moremo firmasının İngiltere'ye gönderdiği numune bebek beşikleri çok beğenildi. EN 1130: 2019 testlerine sokulan ürünler, İngiliz yetkililerden tam puan almayı başardı.

Bursa'dan özel tasarım çocuk mobilyaları ihraç eden Moremo Mobilya'nın kalite ve güvenlik çalışmaları dünya genelinde ilgi görmeye başladı. Son olarak İngiltere'den gelen ürün talebi üzerine numune üretim yapan Moremo Mobilya, gönderdiği ürünlerin güvenlik ve kalite testlerinden başarı ile geçmesinin gururunu yaşıyor. Firmanın kurucu ortağı Pervin Katana, yaptığı açıklamada, "Kurulduğumuz ilk yıldan itibaren öncelikle kaliteye, güvenliğe ve çocuk sağlığına önem verdik. Her zaman bu anlayış ile üretimlerimizi sürdürdük. El işçiliği ile gerçekleştirdiğimiz ürünlerimizi çeyrek asırlık süre zarfında dünyanın birçok ülkesine gönderdik. Son olarak İngiltere'den numune ürün isteği geldi. Buraya hazırladığımız 0-6 ay kullanıma uygun bebek beşikleri gönderdik. Ürünlerimiz dünya çapında onay gören EN 1130: 2019 kalite ve güvenlik testine tabi tutuldu ve tam puanla geçmeyi başardı. Bu sonuç bizleri gururlandırıyor. Yaptığımız ürünler ile kendi alanımızda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Bebek beşiği kavramına açıklık getiren Pervin Katana, "Bebek beşikleri, bebeklerin yardımsız oturabilecekleri, kendilerini elleri ve dizleri üzerinde çekebilecekleri veya itebilecekleri zamana kadar uyumalarını sağlamak üzere tasarlanmış, maksimum iç uzunluğu 90 santim olan beşik tabanına sahip ürünlerdir. Beşikler altı aya kadar kullanışlıdır ve bebekler için daha güvenli bir muhafaza sunar" şeklinde konuştu.

Bebek beşiklerinin kalite standartları hakkında da açıklamalarda bulunan Pervin Katana, bebek beşiklerinin parmak aralığının 6 santimetreden fazla olmaması gerektiğinin altını çizdi. Ön kısmı aşağı doğru inen, hareketli korkuluğa sahip olan beşiklerin kesinlikle tercih edilmemesi gerektiğini vurgulayan Katana, "Beşiğin yüksekliğinin 120 santimi geçmemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca içine mümkün olduğunca hiçbir şey koyulmamalıdır. Beşik içindeki yatak sert ya da yumuşak olmamalı. Orta sertlikte olmalıdır. Seçtiğiniz yatak beşik ile tam uyumlu olmalı. Yatak ile beşik arasında bebeğin sıkışabileceği tehlikeli boşluklar kalmamalıdır. Yatakta kullandığınız çarşaflarda bolluk olmamalı yatağı sıkıca sarmalı. Bebeğiniz uyurken battaniye kullanmayın uyku tulumu ile yatırın. Battaniye kullanacaksanız battaniyeyi çarşaf gibi yatağın etrafına sıkıca sabitleyin ve bebeğinizin göğüs hizasına kadar çekin. Bebek beşiğinin üstüne ve etrafına kurdela ve cibinlik gibi süs eşyaları asmayın. Özellikle bebeğinizin yalnız kaldığı zamanlarda kesinlikle yatağında yastık, oyuncak, pelüş benzeri şeyler bırakmayın, Beşiğiniz ne kadar boşsa o kadar güvenlidir" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı