Bursalı mobilyacı kardan şömineli televizyon sehpası yaptı - Haberler
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Bursalı mobilyacı kardan şömineli televizyon sehpası yaptı

AA, Uğur Çiçek - Güncel
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Bursalı mobilyacı kardan şömineli televizyon sehpası yaptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya firmasının sahibi ve çalışanları, kardan şömineli televizyon sehpası yaptı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya firmasının sahibi ve çalışanları, kardan şömineli televizyon sehpası yaptı.

İlçeye bağlı kırsal Hamzabey Mahallesi'nde mobilya aksesuarları üreten fabrikanın sahibi Mikail Kızılkaya (24), kar yağışının ardından biriken karla eğlence amaçlı televizyon sehpası yapmaya karar verdi.

Çalışanların yardımıyla televizyon sehpasını yaptıktan sonra şömine görünümü veren ekranı da yerleştiren Kızılkaya, tüm bu aşamaların görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Kızılkaya, AA muhbirine, kar yağışı sonrasında eğlence olsun diye böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Biraz da sanatsal bir şeyler ortaya koyalım dedik ve bu çıktı ortaya. Normalde bu televizyon sehpamız komple aynalı. Şömineli bir televizyon sehpası. Dedik ki bunu komple kardan yapalım. Şöminesini de taktık. Gerçekten güzel oldu." dedi.

Bursalı mobilyacı kardan şömineli televizyon sehpası yaptı

Bursalı mobilyacı kardan şömineli televizyon sehpası yaptı

Bursalı mobilyacı kardan şömineli televizyon sehpası yaptı

Bursalı mobilyacı kardan şömineli televizyon sehpası yaptı

AA / Uğur Çiçek - Güncel

İnegöl, Bursa, kar, Güncel, Haber

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