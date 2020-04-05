Bursalı minikler harçlıklarını ihtiyaç sahiplerine bağışladı Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Oğuz Kağan ve Ömer Tuna Yılmaz kardeşler, okula gidemedikleri için kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları, yardıma muhtaç ailelerin umudu olan Belediye Sosyal Yardımlaşma Merkezi Umuteli'ne bağışladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Oğuz Kağan vve Ömer Tuna Yılmaz kardeşler, okula gidemedikleri için kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları, yardıma muhtaç ailelerin umudu olan Belediye Sosyal Yardımlaşma Merkezi Umuteli'ne bağışladı.

Biriktirdikleri paraları bağışlayacaklarını çektikleri video ile Belediye Başkanı Alper Taban ile paylaşan Yılmaz kardeşlere başkan amcalarından sürpriz gecikmedi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kendisine video ile ulaşan Yılmaz kardeşleri görüntülü arayarak teşekkür etti. Alper Taban, miniklere bu süreçte aileleri ile birlikte oynayabilecekleri puzzle hediye etti. - BURSA

Kaynak: İHA