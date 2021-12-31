Bursalı matbaacılar ve kırtasiyeciler 2022'den umutlu

BURSA (AA) - Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası (BMKO) Başkanı İsmail Akar, sektörel değerlendirmelerde bulundu.

Akar, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında sektörün olumsuz etkilendiğini bildirdi.

Türkiye'nin matbaa ve kırtasiye hususunda önemli bir ekonomiye sahip olduğunu ifade eden Akar, Bursa'nın matbaa ve kırtasiye üretiminin yeni markası olmaya aday bir kent olduğunu kaydetti.

Akar, sektörde ithal yerine yerli ve milli markaların gücünü artırmak için esnafı güçlü tutmak zorunda olduklarına değinerek, şu ifadelere yer verdi:

"Bu minvalde sektör olarak öncelikli isteğimiz, kamu hizmet alımlarında Bursa matbaa ve kırtasiyecilerinin öncelikli kılınmasıdır. Ortak temennimiz, 2022 yılının pandemi sürecinin tüm acılarını ve üzüntülerini sileceği yönündedir. Bursa, esnafı ile 2022 yılında daha fazla büyüyecek. Bursa esnafı, 2022 yılında güçlenecektir. Bursa halkı her zaman olduğu gibi bu zor koşullarda da esnafının yanında dimdik durmuştur. İnanıyorum ki Bursa'da esnafımız zor günleri aşacak adımları birlik ve beraberlik içerisinde atacaktır. 2022 yılının sektörümüz başta olmak üzere Bursa'ya, Türkiye'ye ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

AA / Sinan Balcıkoca - Son Dakika Haberleri

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