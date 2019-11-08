Bursalı kornacıya VW’dan randevu

08.11.2019 08:20 | Son Güncelleme: 08.11.2019 08:20

Tesla'dan Honda'ya dünya devleri için Bursa'da korna üreten Seger, Manisa'da yatırım hazırlığı yapan Alman VW ile görüşmeye gidiyor. Şirketin CEO'su Tülin Tezer, VW ile uzun yıllardır çalıştıklarını ve yeni yatırımla ilgili detayları görüşmek üzere aralık ayına randevu verildiğini bildirdi.