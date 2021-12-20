Bursalı kooperatif başkanları başkentte buluştu

Bursa ve ilçelerinde bulunan kooperatifler Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen çalıştaya katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen çalıştaya katılan kooperatif başkanları, program sonunda Bursa Büyükşehir Başkanı Alinur Aktaş ve ilçe belediye başkanları ile de bir araya geldi. Yenişehir Orhaniye Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Ayas, "Çalıştayımız son derece verimli bir toplantı oldu. Burada istek ve taleplerimizi bakanlık yetkililerine anlatma fırsatı yakaladık. Tedarikçi konukların da tecrübelerinden faydalandığımız verimli geçen çalıştay bizim için de çok değerli bir tecrübe oldu. Bizlere bu fırsatı sunan Bursa İl Tarım Müdürü Hamit Aygün ve bakanlık yetkililerimize kooperatifimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ayas, "Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Daire Başkanlığı "Tarımsal Örgütlerin Pazarlanması Kabiliyetlerinin Güçlendirilmesi Projesi" çalıştayından dönüş yolunda, Bursa kooperatifleri temsil ekibi olarak Afyon'da Belediyeler Birliği toplantısında bulunan, Bursa Büyükşehir Başkanımız Alinur Aktaş'a Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'a teşekkür ziyaretinde bulunduk. Aynı zamanda Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bursa Büyükşehir Başkanımız Vekili Halide Serpil Şahin ile de bir araya gelerek proje ve beklentilerimizi anlatma fırsatımız oldu" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet