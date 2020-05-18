Bursalı kasaplar, sokak kısıtlamasında hizmet verdi
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Bursalı kasaplar, sokak kısıtlamasında hizmet verdi

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sürerken kasaplar, 10.00-16.00 saatlerinde hizmet verdi.

Bursalı kasaplar, sokak kısıtlamasında hizmet verdi
18.05.2020 17:07 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:07

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sürerken kasaplar, 10.00-16.00 saatlerinde hizmet verdi.

Gemlik ilçesindeki kasap dükkanlarına, koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında, 2 müşteriden fazlası aynı anda alınmadı. Dükkanlarda sosyal mesafe kuralına da uyulduğu gözlendi. Kasap Ahmet Korkmaz, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde hizmet vermekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Alışveriş yapan müşteri ise sağlıklarına dikkat ettiklerini ve protein ihtiyaçlarını karşılamaları için kasapların kısıtlamada açık olmasının doğru olduğunu söyledi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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