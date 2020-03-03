Bursalı kardelenler şehit abileri için dua etti
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Bursalı kardelenler şehit abileri için dua etti

İdlib'de şehit düşen askerler için Türkiye genelinde dua seferberliği başlatılırken, Bursa'da da Ece Mahallesi sakinleri Hamitler Garnizon Şehitliğini ziyaret etti.

03.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:08
Bursalı kardelenler şehit abileri için dua etti

'de şehit düşen askerler için genelinde dua seferberliği başlatılırken, 'da da Ece Mahallesi sakinleri Hamitler Garnizon Şehitliğini ziyaret etti.


Garnizon Şehitliğini ziyaret eden Ece-Der üyeleri, Yasin-i şerif ve Kur'an-ı kerim okudu. Çocuklar da dua edip, şehit mezarlarındaki çiçekleri suladı. Mahalleli, eşleri ve çocukları ile şehitler ve kahraman Türk ordusu için dua etti.


Ece-Der Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş, "İdlib'te şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, gazilerimize Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Türkiye'nin başı sağ olsun" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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