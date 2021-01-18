Bursalı kadınlar, karda naylon poşetle kayarak, eğlendi

BURSA'da 3 gündür etkili olan kar yağışında, vatandaşlar geleneksel sokak oyunlarıyla eğlendi. Kestel'de 30 kadın sıralı halde naylonla kayarken, bir vatandaş da minibüse bağladığı deniz botu ile karın keyfini çıkardı. Orhaneli ilçesinde bir grup kemençe eşliğinde horon tepti.

Bursa'da yağan kar, Kestel ve Orhaneli ilçelerinde vatandaşların geleneksel sokak oyunları oynayarak, eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı. Kestel ilçesinde buz tutan sokakta, 30 kadın sıralı halde oturdukları naylon ile kaydılar. Renkli görüntüler ortaya çıkaran kadınlar, vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Kestel'de ise bir diğer vatandaş, minibüsün arkasına iple bağladığı deniz botu ile kaydı.

Öte yandan Orhaneli ilçesinde bir grup, kar altında kemençe eşliğinde horon tepti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı