Bursalı işadamı korona virüsten öldü
Bursadaki bir iş örgütünün eski Şube Başkanı işadamı Cemil Tekin korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.
21.07.2020 17:21 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:32
Bursadaki bir iş örgütünün eski Şube Başkanı işadamı Cemil Tekin korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Müstakil Sanayici İş adamları Derneği Bursa Şubesi eski başkanlarından Cemil Tekin, yakalandığı Covid-19'u yenemedi. Tedavi gördüğü hastanede bugün sabah saatlerinde hayatını kaybeden Tekin, yarın Emirsultan Mezarlığı'na defnedilecek. - BURSA
Kaynak: İHA