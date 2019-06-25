Bursalı iş adamları İspanya'da tekstil ve konfeksiyon makineleri fuarına katıldı

Bursalı iş adamları, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) organizasyonuyla İspanya'daki ITMA-Barcelona Fuarı'na katıldı.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Küresel Fuar Acentesi ve UR-GE projeleri kapsamında uluslararası alanda en büyük tekstil ve konfeksiyon makineleri fuarı kabul edilen ITMA-Barcelona'ya 160 kişilik heyetle katılan Bursalı iş adamları, sektörde uygulanan son teknolojileri yakından inceledi.

Yenişehir Havalimanı'ndan özel uçakla Barcelona'ya giden heyet, fuarda yeni ticari bağlantılar için görüşmeler de gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, son 6 yılda düzenledikleri yurt dışı fuar organizasyonları kapsamında en büyük ticari heyetlerden birini de İspanya'ya gönderdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin milli kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi noktasında tekstil sektörünün üstlendiği stratejik rol, gerek ihracat gerek istihdam ve yatırım iştahıyla herkese moral verdiğini kaydeden Burkay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Katıldığımız ITMA 2019 Fuarı da yeni yatırım hedefleyen ve üretim kapasitelerini artırarak global arenadaki konumlarını daha da güçlendirmek isteyen Bursalı firmalarımız için önemli bir fırsat oldu. Yapılan iş görüşmeleri ve ön anlaşmaların sektör temsilcilerinin yeni yatırım ve üretim hedefinden vazgeçmeyeceğini göstermesi açısından çok anlamlı. Diğer taraftan üniversite-özel sektör iş birliğini kentimizde daha da güçlendirmek adına iki üniversite rektörümüzün de üyelerimizle bu fuarda bulunmaları nitelikli üretim ve ihracat hedeflerimiz adına ayrı bir değer taşımaktadır. Fuar organizasyonumuzun Bursa'mız ve iş dünyamız için hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum."

BTSO tarafından Barcelona kentine düzenlenen iş gezisi programına Küresel Fuar Acentesi kapsamında KOSGEB de destek sundu.

Tekstil UR-GE projesi ise Ticaret Bakanlığının destekleriyle yürütülüyor.

Fuar gezisinde, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ile çok sayıda oda başkanı da yer aldı.

Kaynak: AA