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Bursalı ihracatçılar hava kargo için destek bekliyor

Dünyanın önemli kiraz üretim yerlerinin başında gelen Türkiye'de bu yıl rekoltenin 500 bin tonu aşması bekleniyor.

Bursalı ihracatçılar hava kargo için destek bekliyor
12.05.2020 13:18 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:18

Dünyanın önemli kiraz üretim yerlerinin başında gelen Türkiye'de bu yıl rekoltenin 500 bin tonu aşması bekleniyor. Kiraz üretimindeki yüksek verimin, korona virüs salgını sonrasında büyük bir ihracat fırsatı oluşturacağını belirten BTSO Meclis Başkan Yardımcısı ve Dış Ticaret Konseyi Başkanı Murat Bayizit, "Salgın dolayısıyla özellikle Avrupa ülkelerinin Türkiye'den kiraz talebi artıyor. Artan talebi hızlı bir şekilde karşılamak için hava yolu ile ihracatı daha etkin şekilde kullanmamız gerekiyor. Ancak şu anda hava kargo ücretleri çok yüksek. Bu noktada Hükümetimizden ihracatçılarımızın hava kargo maliyetlerine ek destekler sağlamasını bekliyoruz" dedi.

BTSO Akademi projesi kapsamında korona virüs salgınının etkisi altında dış ticaret bilgilendirme eğitimi düzenlendi. Salgın sürecinde alınan önlemler sayesinde Bursa'da ekimde ve dikimde sıkıntı yaşanmadığını belirten Murat Bayizit, kirazda verimli bir hasat dönemi beklediklerini söyledi. Bu yıl hava koşullarının kiraz üreticileri için çok olumlu seyrettiğini kaydeden Bayizit, kirazda rekoltenin 500 bin tonu aşacağını kaydetti. Üretimdeki yüksek verim ve kalitesiyle Bursa'nın kirazda çok başarılı bir ihracat sezonu geçirme potansiyeli taşıdığını belirten Bayizit, "Bursa olarak önümüzde çok önemli bir fırsat var. Bu fırsatı değerlendirebilmemiz için ihracatçılarımızın lojistikte yaşaması muhtemel sıkıntıları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bunun için hava yolu ile ihracatı daha etkin hale getirmeliyiz" diye konuştu.

Hava kargo için destek çağrısı

BTSO tarafından kurulan Lojistik A.Ş.'nin geçen yıl itibariyle Yenişehir Havalimanı'ndan hava kargo taşımacılığı hizmeti vermeye başladığını anımsatan Bayizit, gerekli desteklerin sağlanması durumunda Yenişehir'in kiraz ihracatının merkezi olabileceğini anlattı. Yenişehir'den Avrupa'nın birçok ülkesine direkt uçuş imkanı bulunduğunu kaydeden Bayizit, şunları söyledi:

"3 bin metrekarelik gümrük sahası bulunan Lojistik A.Ş. bünyesinde -30 dereceye kadar muhafazalı 4 soğuk hava deposu yer alıyor. Burada yaş meyve sebze ihracatıyla alakalı bütün altyapımız hazır. Ancak bu süreçte hava kargo maliyetleri inanılmaz artmış durumda. Bu fiyatlar ile kirazın ihraç edilmesi çok zor görünüyor. Bu noktada Hükümetten Eylül ayının sonuna kadar yaş meyve sebze ihracatında hava kargo taşımacılığı için yüzde 51 oranında sübvansiyon uygulamasını talep ediyoruz. Eğer bu destek hayata geçerse 500 bin ton kiraz üretimimizin önemli bir kısmını ihraç edebiliriz."

"Türkiye'nin önünde önemli bir fırsat var"

UYMSİB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan ise kirazın Bursa'nın yaş meyve sebze ihracatındaki en değerli ürünlerden biri olduğunu söyledi. Bu yıl Avrupa'ya en çok kiraz tedariki yapan İtalya ve İspanya'da üretimde önemli bir azalma yaşandığını kaydeden Yazgan, bu durumun Türkiye için pazarda büyük bir fırsat oluşturduğunu kaydetti. Türkiye'de kiraz bolluğu yaşandığını ancak ihracat konusunda birtakım soru işaretleri bulunduğunu dile getiren Yazgan, "Bu noktada çözülmesi gereken ilk konu lojistik. İhracatta hava kargo çok önemli. Ancak fiyatlar pandemi öncesine kıyasla 2 kat artmış durumda. İhracatçının kazanması için mevcut fiyatlara göre değil pandemi öncesi fiyatlara göre indirim uygulanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Uzakdoğu pazarı da önemli"

Hava kargoda yeni bölgeler açılması gerektiğini de belirten Yazgan, "Özellikle Uzakdoğu çok önemli. Çin'den çok fazla kiraz talebi alıyoruz. Şimdiye kadar bu bölgeye ihracatı tarifeli seferlerle gerçekleştirmiştik. Ancak şu an sefer olmadığı için taleplere karşılık veremiyoruz. Bu yüzden hava kargoya devlet desteğinin artması gerekiyor. Üretici, ihracatçı ve ülke ekonomisi açısından hava taşımacılığı büyük önem arz ediyor" dedi.

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi, salgının ortaya çıktığı ilk anda gümrüklerin harekete geçtiğini ve gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Bursa'da herhangi bir sıkıntı bulunmadığını söyleyen Şanverdi, firmaların ihracat ve ithalat işlemlerini 7/24 çalışarak gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Bursa Zirai Karantina Müdürü İhsan Duman ise Bursa'da yaş meyve sebze ihracatının devam ettiğini söyledi. 2020 yılında 1 Ocak-29 Nisan döneminde 3 bin 48 ihracat işlemi gerçekleştirdiklerini kaydeden Duman, geçen yıl aynı dönemde 8 bin 694 ton olan ihracat miktarının bu yıl 11 bin 896 tona yükseldiği bilgisini verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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