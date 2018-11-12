Bursalı Hayırsever İş Adamından Eğitime Destek

Bursa'nın köklü eğitim kurumlarından olan ve yıkılan eski binası 1968 yılında yeniden yapılan Demirtaşpaşa İlkokulu, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle hayırsever işadamı Erhan Nasyalçın tarafından modern bir eğitim kurumuna dönüştürüldü.