Bursalı göçmenler oyunu kullandı
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Bursalı göçmenler oyunu kullandı

Bursalı göçmenler oyunu kullandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bulgaristan'da geçen nisan ayında yapılan ancak hükümet kurulmasını sağlayamayan seçimler bugün yenilenirken, Türkiye'deki çifte vatandaşların 125 sandık, Bursa'da 27 sandıkta oy kullanma işlemi saat 20.00'ye kadar devam edecek.

Bulgaristan'da geçen nisan ayında yapılan ancak hükümet kurulmasını sağlayamayan seçimler bugün yenilenirken, Türkiye'deki çifte vatandaşların 125 sandık, Bursa'da 27 sandıkta oy kullanma işlemi saat 20.00'ye kadar devam edecek.

46'ncı dönem parlamento seçimi için 22 siyasi parti ve koalisyonun adaylarını belirlediği Bulgaristan'da geçen seçimde Türkiye'de sadece 35 sandıkta oy kullanılabilirken, bu kısıtlamaya son verilerek 17 ilde 125 yerde sandık yerleştirildi. Bursa'da geçen seçimlerde 8 sandık yerine 27 sandık kurulurken vatandaşların rahat oy kullanması hedefleniyor. Elektronik oyun da kullanıldığı seçimlerde vatandaşlar, Bulgaristan kimlik kartı veya pasaportu aracılığıyla akşam saat 20.00'a kadar oylarını kullanabilecek.

BAL-GÖÇ Genel Başkanı Veli Öztürk, katılımın bu saatlere kadar normal gözüktüğünü ifade ederek, "8 sandık sınırlaması kaldırıldı. 8 sandık yerine Bursa'da 27 sandık var. İnsanlar kuyruğa takılmadan rahat rahat oylarını veriyor. Şimdiye kadar 10 sandık bölgesini dolaştık. Sandıklarda 100 ile 300 oy arası kullanılmış. Akşama kadar devam edecek. Şunu da gözden kaçırmamak lazım, yaz sezonu tatile gidenler var. Kurban Bayramı nedeniyle Bulgaristan'a giderek oyunu kullananlar var. Biraz insanlarımızın ilgisizliği de maalesef söz konusu. Bursa'da tahmini resmi olmamakla birlikte 30-40 bin arası seçmen var. Geçen seçimlerde 5 bin 600 oy kullanılmıştı. Türkiye çapında da 20 bin üzerindeydi. Biz oyumuzu dijital ortamda kullandık. Bununla birlikte normal sandık da kuruldu. Dijital ortamda makinenin arıza yapılma ihtimaline karşı normal sandıklar da hazır bekletiliyor" diye konuştu.

Mustafakemalpaşa ilçesinde ilk kez sandık kuruldu

İlk kez sandık kurulması kararı verilen Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde de sabah erken saatlerde başlayan oy verme işlemi sürerken, çifte vatandaşların önceki yıllara göre seçimlere ilgi gösterdiği kaydedildi. Bulgaristan vatandaşlığı taşıyan ve seçimlerde oy kullanmak için başvuru yapan kişiler, Bulgaristan seçim görevlilerinin gözetiminde Mustafakemalpaşa Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan bir sandıkta demokratik haklarını kullanıyor. Emniyet ekiplerinin de seçim güvenliği aldığı okulda tarihi ana şahitlik eden Mehmet Aslan (58), Bulgaristan seçimleri için saat 07.05'te sandığa giderek Mustafakemalpaşa'daki ilk oyu kullanan kişi oldu. - BURSA

Bursalı göçmenler oyunu kullandı
Bursalı göçmenler oyunu kullandı
Bursalı göçmenler oyunu kullandı
Bursalı göçmenler oyunu kullandı
Bursalı göçmenler oyunu kullandı
Bursalı göçmenler oyunu kullandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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