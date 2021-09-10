Bursalı gençler "Uyuşturucuya hayır" demek için Ağrı dağına tırmandı
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Bursalı gençler "Uyuşturucuya hayır" demek için Ağrı dağına tırmandı

Bursalı gençler 'Uyuşturucuya hayır' demek için Ağrı dağına tırmandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursalı gençler, uyuşturucunun zararlarına dikkat çekmek için Ağrı dağına tırmandı.

Bursalı gençler, uyuşturucunun zararlarına dikkat çekmek için Ağrı dağına tırmandı.

Vatan Sevdalıları Platformu üyesi gençler, uyuşturucunun zararlarına dikkat çekmek için Ağrı dağının 5 bin 137 metre zirvesine tırmandı. Uyuşturucunun gençler üzerinde yol açtığı zararlara dikkat çekmek isteyen Bursalı 6 genç, Ağrı dağına tırmanmak için yola çıktı. Tırmanışa geçen gençler, Ağrı dağının 5 bin 137 metre yüksekliğindeki zirvesine 4 günde tırmanmayı başardı. Tırmandıkları zirvede fotoğraf çektiren gençler "Uyuşturucuya hayır" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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