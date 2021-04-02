Bursalı gençler eskrimde dünya şampiyonluğu için ter dökecek
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Bursalı gençler eskrimde dünya şampiyonluğu için ter dökecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursalı gençler eskrimde dünya şampiyonluğu için ter dökecek

Türkiye Eskrim Milli Takımında yer alan ve bugüne kadar ulusal ve uluslararası anlamda onlarca madalyayı ülkemize kazandıran Bursalı sporcular, şimdi de Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Eskrim Dünya Şampiyonasında ter dökecekler.

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Türkiye Eskrim Milli Takımında yer alan ve bugüne kadar ulusal ve uluslararası anlamda onlarca madalyayı ülkemize kazandıran Bursalı sporcular, şimdi de Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Eskrim Dünya Şampiyonasında ter dökecekler. 12 kişilik Türkiye milli takımının 4'ü, Bursalı gençlerden oluşuyor.

Bursa Barış Övünç Eskrim Akademisi bünyesinde çalışan genç sporcular başarılarına bir yenisini eklemek istiyor. 20-31 Mart tarihlerinde Antalya'da 12 günlük başarılı bir milli takım kampı geçiren sporcular Tolga Aslan, Efe Dinç, Sarp Aşık ve Aylin Çakır, 01-06 Nisan tarihlerinde Mısır'da yapılacak Dünya Şampiyonası için bu ülkeye hareket etti. Mısır'ın başkenti Kahire'de 35 ülkeden sporcuların katılımıyla gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonasında gençler "Eskrim Kılıç" branşında yarışacaklar. Şampiyonaya Türkiye, çeşitli branşlarda 32 sporcu ile katılıyor. 4 Bursalı gencin yer aldığı "Kılıç" branşı Yıldız Genç kategorisinde ise toplam 12 sporcumuz yarışacak.

Bursa'da faaliyet gösteren Barış Övünç Eskrim Akademisi, faaliyetlerine 2013 yılından beri 8 yıldır Kılıç ve Flore branşlarında devam ediyor. Akademide bugüne kadar pek çok sporcu yetiştirildi. Akademi bünyesinde halen 50 lisanslı sporcu faaliyet gösteriyor. Akademi sporcuları, 2019-2021 yılları arasında; Uluslararası, Türkiye ve İl müsabakalarında 16'sı altın olmak üzere 50'den fazla madalya Bursa'ya kazandırdı.

Ulusal ve uluslararası müsabakalarda pek çok başarıya imza atan Bursa Barış Övünç Eskrim Akademisi sporcuları, Bursa ve Türkiye'nin gururu oldu. Kulüp sporcularından Tolga Aslan bugüne kadar 10 altın, 1 gümüş ve 7 bronz, Efe Dinç 1 altın, 2 gümüş ve 7 bronz, Sarp aşık 3 altın, 5 gümüş ve 4 bronz, Aylin Çakır 2 altın, 1 gümüş ve 7 bronz madalyayı Bursa'ya kazandırdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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