Bursalı Firmalardan İhracat Hamlesi

Bursalı firmaların yurt dışına açılmasını teşvik etmek maksadıyla Küresel Fuar Acentesi (KFA) projesini hayata geçiren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), son 5 yılda düzenlediği 160'tan fazla yurt dışı iş gezisi ile şehrin ihracata dayalı kalkınma hamlesine öncülük etti.

Küresel Fuar Acentesi, 2018 yılında da Bursalı firmaların ihracatına değer kattı. Bir yıl boyunca iş adamlarını Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere, ABD, Çin, BAE ve Fas gibi farklı ülkelerde düzenlenen 30'u aşkın fuar organizasyonuyla buluşturan KFA, 2019 için de yol haritasını belirledi. Yeni yılda 12 farklı ülkede düzenlenecek 40 fuarı takvime alan KFA, ilk organizasyonunu ise yaklaşık 80 kişilik heyetle, 6-11 Ocak tarihleri arasında Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenecek olan Heimtextil Fuarı'na gerçekleştirecek.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, dünya pazarlarında rekabet gücü elde etmek ve dünya ihracatından daha fazla pay almak isteyen firmalar için temel şartlardan birinin uluslararası fuar organizasyonlarına iştirak etmek olduğunu söyledi. Gelişmiş ülkelerin üretimdeki başarılarını fuarlar aracılığıyla uluslararası boyuta taşıyarak zenginleştiğini vurgulayan Başkan İbrahum Burkay, "BTSO olarak Türkiye'nin üretim üssü olan Bursa'mızda, sektörlerimizi dünya pazarlarında rekabetçi bir yapıya kavuşturmak maksadıyla Küresel Fuar Acentesi projemizi hayata geçirdik. Şimdiye dek 6 binden fazla iş dünyası temsilcimizi yurt dışı fuarlarına taşırken, üyelerimizin yüzde 70'i ilk kez pasaport çıkardı. Projemiz sayesinde firmalarımız artık yalnızca iç pazara bağlı kalmıyor, dünyanın dört bir yanındaki fuarlara katılarak yeni müşteriler buluyor. Son 5 yıllık dönemde bin 100'den fazla yeni ihracatçı firma kazanmamıza öncülük eden Küresel Fuar Acentesi, 'ihracatın' Bursamızın ekonomik büyümesine öncülük eden en önemli unsurlardan biri olmasını sağladı." dedi.

Küresel Fuar Acentesi projesi ile yurt dışı fuarlarına katılan Bursalı firmaların fuar ziyaretlerinin yanı sıra, özel olarak organize edilen ikili iş görüşmelerine de katılma fırsatı bulduğunu belirten İbrahim Burkay, "Firmalarımızın talepleri doğrultusunda belirlediğimiz firmalarla üyelerimizi ikili iş görüşmeleri masalarında buluşturuyoruz. Bununla birlikte önemli kurum ve firma ziyaretleri de gerçekleştirdiğimiz iş gezilerimizle üyelerimiz dünya trendlerini yakından tanıma fırsatı elde ediyor" ifadelerini kullandı.

BTSO ve KOSGEB'in fuar desteklerinin, firmalara önemli maliyet avantajları oluşturduğuna da dikkat çeken Burkay, şimdiye dek projeden yararlanan BTSO üyelerine 25 milyon liraya yakın destek sağladıklarını vurguladı. - BURSA

Kaynak: İHA