Bursalı firmalar Meksika’da yeni işbirliklerinin temellerini attı

14.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:22

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) firmaların ihracatını artırmaya yönelik düzenlediği Sektörel Ticaret Alım Heyetlerinde yeni durak, dünyanın en büyük 15'inci ekonomisi olan Meksika oldu. Makine sektörüne yönelik düzenlenen organizasyonda BTSO heyeti, yeni işbirliklerinin yollarını aradı.