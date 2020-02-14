Haberler » Ekonomi » Bursalı firmalar Meksika’da yeni işbirliklerinin temellerini attı - Ekonomi

Bursalı firmalar Meksika’da yeni işbirliklerinin temellerini attı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) firmaların ihracatını artırmaya yönelik düzenlediği Sektörel Ticaret Alım Heyetlerinde yeni durak, dünyanın en büyük 15'inci ekonomisi olan Meksika oldu.

14.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:22
Bursalı firmalar Meksika’da yeni işbirliklerinin temellerini attı

'nın (BTSO) firmaların ihracatını artırmaya yönelik düzenlediği Sektörel Ticaret Alım Heyetlerinde yeni durak, dünyanın en büyük 15'inci ekonomisi olan oldu. Makine sektörüne yönelik düzenlenen organizasyonda BTSO heyeti, yeni işbirliklerinin yollarını aradı.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler