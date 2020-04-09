Bursalı firmadan anlamlı destek Otomotiv yan sanayi ve plastik teknolojileri konusunda Türkiye'nin öncü firmalarından Bursalı BPLAS, korona virüs nedeniyle üretime bir süreliğine ara verdi.

Otomotiv yan sanayi ve plastik teknolojileri konusunda Türkiye'nin öncü firmalarından Bursalı BPLAS, korona virüs nedeniyle üretime bir süreliğine ara verdi. Bu süreçte ise, sağlık sektöründe kullanılan 'Yüz Koruyucu Siperlik' üretimine başlayan BPLAS, sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere kısa sürede 4 bin adet siperlik yapı.

2 Nisan'da üretime başlayan firma, ilk ürün teslimatını Ford'un 'sosyal yardım kampanyası' için yaptı. Kampanyaya sınırsız bir destek veren BPLAS'ın ürettiği yüz koruyucu siperlik, kullanıcının görmesini engellemeden yüz bölgesinin tamamının dış ortamla ilişkisini kesilmesini sağlıyor. Bu sayede havada taşınan ve askıda kalabilecek zararlı parçacıklara, sıvılara karşı da koruma sağlıyor.

Maske tasarımında yelpaze genişliyor

BPLAS CEO'su Celal Gökçen,salgınla mücadele için çok ihtiyaç duyulan yüz siperliği üretiminin hızla ilerlemesi için, bu konuda tecrübesi olan özel bir ekip kurdu. Sadece sağlık değil, endüstriyel anlamda da kullanıma sunulacak olan yüz koruyucu siperliklerin endüstriyel şirketlere satışının başladığını ifade eden BPLAS İş Geliştirme Müdürü Alptekin Çelik, "Önümüzdeki günlerde kapasite artışına giderek yeni yapılan kalıplarla beraber en kısa sürede hem sağlık hem de medikal şirketlere üretim yapacağız. Ana konumuz olan sanayi şirketlerine üretimimiz, aralıksız sürecek. Şu anda onaylanan siparişleri 2 gün içerisinde teslim edebilme kabiliyetine sahibiz" diye konuştu.

BPLAS İş Geliştirme Müdürü Alptekin Çelik, tasarım anlamında daha farklı adımlar atarak, şapkalı ürünler de üreteceklerini söyledi. Çelik, " Çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Tasarım konusunda yelpazeyi genişleteceğiz." dedi.

BPLAS'ın özel olarak ürettiği yüz koruyucu siperlik, kullanıcının çalışma ortamına bağlı olarak belirli aralıklarla uygun dezenfektan veya çamaşır suyu içeren suyun içinde temizlenebiliyor. Ayrıca siperlikler piyasadakilerden farklı olarak altı noktadan setat bağlantısı taşıyor. - BURSA

Kaynak: İHA