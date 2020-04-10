Bursalı firma yerli tıbbî ekipmanların üretimine başladı Bursa'da Çoşkunöz Holding, pandemi hastanelerine göndermek üzere koruyucu ekipman ve yeni medikal cihazların üretimine başladı.

Bursa'da Çoşkunöz Holding, pandemi hastanelerine göndermek üzere koruyucu ekipman ve yeni medikal cihazların üretimine başladı.

Coşkunöz, bütün dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ilk günden bu yana çalışanları için aldığı tedbirlerin haricinde, devletin ve sağlık kuruluşlarının çalışmalarına da destek olmak için önemli bir adım attı. Holding ve bağlı şirketlerindeki fabrikalarda, İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla pandemi hastanelerine göndermek üzere koruyucu ekipman ve yeni medikal cihazların üretimine başlandı. Hizmet verdiği sektörlerde Türk ekonomisine ve sanayiine katkı sağlayan Coşkunöz Holding, Eğitim Vakfı iş birliğiyle yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan tıbbi ekipmanları üretmeye başladı. İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla hastanelere gönderilmek üzere yeni medikal cihazlar ve koruyucu ekipman üretimine başlayan Coşkunöz Holding, fabrikalarında biyolojik örnek alma kabini, entübasyon kabini, siperlik, valf silikonları, sedye izolatörü, yarı profesyonel ventilatör, survent ventilatör ürünlerinin ilk numuneleri üzerinden testler yapıyor. - BURSA

Kaynak: İHA