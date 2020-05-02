Bursalı efsane futbolcunun oğlu Avustralya'da mahsur kaldı
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Bursalı efsane futbolcunun oğlu Avustralya'da mahsur kaldı

Bursalı efsane futbolcunun oğlu Avustralya'da mahsur kaldı
02.05.2020 12:41 | Son Güncelleme: 02.05.2020 12:42

Bursalı efsane futbolcunun oğlu Avustralya'da mahsur kaldı Bursa'dan eğitim için gittiği Avustralya'da mahsur kalan genç Türkiye'den yardım bekliyor Avustralya'da mahsur kalan Bursa'lı genç: "Bayramı ailemle geçirmek istiyorum" Bursa'dan eğitim için gittiği Avustralya'da mahsur kalan Fenerbahçe...

Bursalı efsane futbolcunun oğlu Avustralya'da mahsur kaldı

Bursa'dan eğitim için gittiği Avustralya'da mahsur kalan genç Türkiye'den yardım bekliyor

Avustralya'da mahsur kalan Bursa'lı genç: "Bayramı ailemle geçirmek istiyorum"

BURSA - Bursa'dan eğitim için gittiği Avustralya'da mahsur kalan Fenerbahçe ve Bursasporlu efsane futbolcu Bahtiyar Yorulmaz'ın oğlu Umut Yorulmaz Türkiye'ye dönmek için yetkililerden yardım istiyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının ardından eğitim için gittiği Avsutralya'da mahsur kalan 23 yaşındaki Umut Yorulmaz, "Bayramı Bursa'da ailemle geçirmek istiyorum" diyerek Türk yetkililere seslendi.

Yaşadığı bölgede salgın nedeniyle iş yerlerinin kapandığını ve bir arkadaşının yanında kaldığını fakat virüsten korunmadığını belirten Yorulmaz İhlas Haber Ajansına açıklamalarda bulundu. Yorulmaz, "Sınırlı sayıda olan sivil uçuşların iptal olmasıyla birlikte kendi imkanlarımızla ülkemize dönme şansımız kalmadı. Örnek bir davranışa imza atarak mahsur kalan 25 bin vatandaşımıza yardım eli uzatan ülkemizin bize de yardım etmesini bekliyoruz. Bayram öncesi sevdiklerimizle birlikte olmak istiyoruz. Bir çok işletmenin burada salgından dolayı kapatmasının ardından burada işsiz kaldım. Evimi boşaltmak zorunda kaldım, bu nedenle virüse hazırlıksız yakalanmış oldum. Türkiye baş konsolosluğunu dilekçemi yazarak başvuruda bulundum. Onlara teşekkür ediyorum ilgilerini eksik etmediler. Taleplerimizi Dış İşleri Bakanlığı'na ileteceklerini söylediler. Evimi boşalttıktan sonra başka bir eve taşınmak zorunda kaldım. Virüse karşı korunmasız olduğunu düşündüğüm burada altı kişiyle aynı odada kaldım. Bu esnada aldığım iki bilet daha iptal oldu. Sonrasında tüm uçuşlar durduruldu. Bu süreçte maddi manevi olarak oldukça kötü şekilde yıprandım. Daha güvende olduğumu düşündüğüm bir arkadaşımın yanına taşındım. Rahat koşullar altında yaşamaya başladım" dedi.

Türk yetkililere seslenen Yorulmaz, " Ülkemizden rica ediyorum, Avustralya'da mahsur kalan ben dahil olmak üzere tüm vatandaşlarımızı Türkiye'ye dönmek konusunda yardımcı olmalarını bekliyoruz" dedi.

Bursalı efsane futbolcunun oğlu Avustralya'da mahsur kaldı

Kaynak: İHA

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