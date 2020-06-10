Bursalı doğasever 2 bin 200 metrede doğal havuzda serinledi
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Bursalı doğasever 2 bin 200 metrede doğal havuzda serinledi

Bursalı doğasever 2 bin 200 metrede doğal havuzda serinledi Türkiye 1 Hazirandan itibaren normalleşme sürecine girerken, salgının yayılmaması için kapatılan Milli Parklar ve piknik alanları tekrar açıldı.

10.06.2020 20:42 | Son Güncelleme: 10.06.2020 21:20

Bursalı doğasever 2 bin 200 metrede doğal havuzda serinledi

BURSA - Türkiye 1 Hazirandan itibaren normalleşme sürecine girerken, salgının yayılmaması için kapatılan Milli Parklar ve piknik alanları tekrar açıldı. Bursalı doğaseverler soluğu Marmara Bölgesinin en yüksek noktası Uludağ'da aldı.

Doğaseverlerin uğrak mekanlarından Uludağ'da kışın donan göllerin üzerinde yürüyen dağcılar, yazın ise suyun içinde serinlemenin keyfini yaşıyor.

Normalleşme sürecine giren Türkiye'de Milli Parkların açılmasıyla yaklaşık 3 aydır doğa yürüyüşlerine ara veren Timsahlar Trekking Grubu, havaların ısınmasıyla birlikte hafta sonu tatilini değerlendirmek için Uludağ'da etkinlik düzenledi. Sabahın erken saatlerinde Uludağ Oteller Bölgesine çıkan ekipler, 10 km yürüyerek Saklı Göle gitti. Burada bazı doğaseverler göl kenarında dinlenirken, ekipten Hasan Salihoğlu 2 dereceyi bulan eriyen kar sularından oluşan göle girdi.

Zaman zaman ekip olarak Uludağ'da Göller Bölgesine çıktıklarını belirten Hasan Salihoğlu, "Uludağ doğasıyla Türkiye'nin en güzel dağlarından bir tanesidir. 4 mevsim ayrı ayrı bir güzelliği oluyor. Buraya her geldiğimizde de göle girmeden Bursa'ya dönüş yapmıyorum" dedi.

Bursalı doğasever 2 bin 200 metrede doğal havuzda serinledi

Kaynak: İHA

Manşet

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