Bursalı dağcılardan faaliyet izniyle ilgili yeni düzenleme talebi

Bursa'da faaliyet gösteren dağcılık kulübü üyeleri, Gümüştepe Mahallesi'nde bir araya gelerek taleplerini anlattı.

Dağcılık kulübü üyeleri adına konuşan Korkut Güven, uzun yıllar Türkiye Dağcılık Federasyonunda görev yaptığını bildirdi.

Güven, yaklaşık 20 yılda Türk dağcılığına binlerce dağcıyı kazandıran bir sürecin içinde yer aldığını belirterek, "Türkiye genelinde 900 olan dağcı sayısı bugün itibarıyla 59 bine ulaştı. Niceliksel artışın yanı sıra niteliksel gelişme de söz konusu." ifadelerini kullandı.

Bursa'da 4 bin civarında lisanslı dağcı bulunduğuna değinen Güven, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı tırmanışlar yaptıklarını aktardı. Güven, "Son bir yıldır sorun yaşıyoruz. Yapılacak faaliyetle ilgili çok önceden izin almamız isteniyor. Bu uygulama, dağcılığın doğasına uygun değil. Netice itibarıyla bu sporu yapamaz hale geldik. Söz konusu uygulamanın yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uludağ Dağcılık Kulübünün (ULUDAK) önceki dönem başkanı İsmet Şentürk de Bursa dağcıları olarak Türkiye ve yurt dışındaki tırmanışlarla sporu en iyi şekilde icra etmeye çalıştıklarını belirterek, Uludağ'daki faaliyetlerle ilgili izin konusunun yeniden ele alınmasını talep etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca