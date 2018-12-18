Bursalı çocuklar ‘Garanti ile Geleceği Kodla’dı

Garanti Bankası'nın çocukları dijital çağın gereksinimlerine daha donanımlı hazırlamaya destek olmak amacıyla Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirdiği 'Garanti ile Geleceği Kodla' projesi yeni döneminde Eskişehir'den sonra Bursalı çocuklarla buluştu.