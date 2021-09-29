Bursalı boksör Büyükdağ Türkiye şampiyonu oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursalı boksör Büyükdağ Türkiye şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursalı boksör Büyükdağ Türkiye şampiyonu oldu

Bursalı boksör Emir Büyükdağ Türkiye şampiyonu oldu.

ZONGULDAK (İHA) - Bursalı boksör Emir Büyükdağ Türkiye şampiyonu oldu.

17-25 Eylül tarihleri arasında Zonguldak'ta Büyükler Türkiye Boks Şampiyonası düzenlendi. Bahram Muzaffer (BM BOKS) spor okulu sporcusu Emir Büyükdağ, 92 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Emir Büyükdağ'ın antrenorü eski milli boksör Bahram Muzaffer, yaptığı açıklamada, sporcusunun çok yetenekli ve genç olduğunu, önümüzdeki ay Sırbistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi ve Bursa'yı temsil edeceğini, ama asıl hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyatları'nda kürsünün en üstü olduğunu açıkladı. - BURSA

Bursalı boksör Büyükdağ Türkiye şampiyonu oldu

Bursalı boksör Büyükdağ Türkiye şampiyonu oldu

Bursalı boksör Büyükdağ Türkiye şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Müge Anlı Ebru Şallı Seda Sayan Şevval Şahin
Spor Umut Meraş Fatih Terim Arda Kardeşler Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursalı boksör Büyükdağ Türkiye şampiyonu oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 14:01:51. #1.17#