Bursalı bir firma, saniyeler içinde binlerce HES kodunun sorgulanabildiği yazılım geliştirdi
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Bursalı bir firma, saniyeler içinde binlerce HES kodunun sorgulanabildiği yazılım geliştirdi

27.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:39
Bursalı bir firma, saniyeler içinde binlerce HES kodunun sorgulanabildiği yazılım geliştirdi

Bursa'da faaliyet gösteren bir firma, işletmelere yönelik saniyeler içinde binlerce Hayat Eve Sığar (HES) kodunun sorgulanabildiği yazılım geliştirdi.

Bursa'da faaliyet gösteren bir firma, işletmelere yönelik saniyeler içinde binlerce Hayat Eve Sığar (HES) kodunun sorgulanabildiği yazılım geliştirdi.

Firmanın ortaklarından Erol Dağlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce Profesyonel Ziyaretçi ve Toplantı Sistemleri adlı bir yazılım ürettiklerini söyledi.

Bu programla Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na uygun olarak bireylerden kimlik almadan temassız geçiş yapılmasını amaçladıklarını belirten Dağlıoğlu, salgından sonra uygulamaya eklemeler yaptıklarını aktardı.

Sağlık Bakanlığınca salgın dolayısıyla geliştirilen Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasıyla kişinin pozitif veya temaslı olup olmadığının belirlenebildiğini hatırlatan Dağlıoğlu, şöyle devam etti:

"Temassız geçişi sağlama amaçlı yazılıma koronavirüsten sonra HES kodunu ekledik. Böylece insanların kimliklerini verip sırada beklemesini engellemeyi ve karekod ile temas olmadan geçişleri sağlamayı hedefliyoruz. Salgın nedeniyle sosyal mesafe daha önemli hale geldi. Yazılımı kullanan işletmeler çalışanlarına ve ziyaretçilerine karekod gönderiyor. Çalışanlar veya ziyaretçiler bu kodu okutup içeri girebiliyor. Bu esnada kişinin HES kodu da sorgulanıyor. Program, toplantılar için de kullanılabiliyor. Herhangi bir kurumda, danışmanın önünde onlarca insanın tek tek kimliklerinin alınıp ziyaretçi kartı verilmesi yerine toplantıya kim gelecekse o kişiye bir karekod gönderiliyor. İlgili kişi karekodu okutup içeri geçebiliyor. Kişisel veriler gizli kalıyor ve toplantı yapılacak yerde kuyruk oluşmuyor."

"Servise dahi alınmadan işletmeye gelmesi engellenebilir"

Dağlıoğlu, bir kişinin çalıştığı iş yerine gittiğinde sadece ateşinin ölçülmesinin Kovid-19'un tespitinde yeterli olmadığını dile getirdi.

Çalışanların çoğunun servis veya toplu taşıma araçlarıyla iş yerine ulaştığını anlatan Dağlıoğlu, "İş yerinde bu yazılım kullanıldığında çalışanın temaslı veya pozitif olup olmadığı daha evindeyken sisteme düşüyor. Bu sayede çalışan kişinin, pozitif ya da temaslı olması durumunda servise dahi alınmadan işletmeye gelmesi engellenebilir. Bu da bulaş riskinin azalmasına ve salgının yayılmasına engel olabilir." dedi.

Dağlıoğlu, yazılımın resmi ve özel kuruluşlara, plazalara, küçük ya da büyük işletmelere yönelik olduğunu, toplantıya katılacak kişiler için de bundan yararlanılabildiğini vurguladı.

Yazılımın uygulanmasına değinen Dağlıoğlu, "İşletme istediği kadar büyük olsun, saniyeler içinde binlerce HES kodu sorgulaması yapabiliyor. Böylece vardiya başlamadan herhangi bir rahatsızlığı veya teması olan kişi direkt karantinaya sevk ediliyor ve işletmeye alınmıyor." bilgisini paylaştı.

Geliştirdikleri yazılımın okullarda da kullanılabileceği bilgisini veren Dağlıoğlu, yüz yüze eğitim başladığında hem velilerin ve öğrencilerin bilgilendirilmesi hem de yöneticilerin yükümlülüklerini yerine getirebilmesi bakımından faydalı olacağına dikkati çekti.

Programın çoklu dile çevrildiğini ancak henüz yurt dışına satışının olmadığını bildiren Dağlıoğlu, Türkiye'de farklı illerden 100'den fazla firma, ticaret ve sanayi odası ile özel okulun uygulamadan yararlandığını belirtti.

Salgın öncesinde piyasaya sundukları programa talebin Kovid-19 sürecinde arttığını kaydeden Dağlıoğlu, sistemi ihraç etmek için çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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