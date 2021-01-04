Alüminyum firması elektrikli araçlar için yüksek magnezyumlu alaşım üretecek

Bursa'da alüminyum sektöründe faaliyet gösteren bir firma, elektrikli araçlar, uzay-havacılık ve savunma sanayisi başta olmak üzere yüksek magnezyumlu alaşımlar üretmek için yatırıma başladı.

Bursa'da alüminyum sektöründe faaliyet gösteren bir firma, elektrikli araçlar, uzay-havacılık ve savunma sanayisi başta olmak üzere yüksek magnezyumlu alaşımlar üretmek için yatırıma başladı.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde (DOSAB) faaliyet gösteren şirketin yönetim kurulu üyesi Merve Önsever Çağlayan, AA muhabirine, firmanın aile şirketi olarak 1960'lı yıllarda dedesi Hüseyin Önsever tarafından kurulduğunu söyledi.

Kuruluştan itibaren hep alüminyum işiyle uğraştıklarını belirten Çağlayan, el haddelemesi yöntemiyle yürüttükleri üretimi 2005'te soğuk haddeleme tesisiyle farklı bir boyuta taşıdıklarını anlattı.

Çağlayan, bugün 36 bin metrekare alanda yassı mamul ve 4 presle ekstrüzyon (enine kesitsel bir profil nesneleri oluşturmak için kullanılan süreç) tesisinin aynı çatı altında üretim yaptığını aktardı.

Yassı mamul ve ekstrüzyon üretimini aynı çatıda topladıklarını dile getiren Çağlayan, ekstrüzyon tesisinin otomotiv, uzay ve havacılık ile savunma başta olmak üzere beyaz eşya, havalandırma gibi sektörlere hitap ettiğini bildirdi.

Tesiste 450 kişiye istihdam sağladıklarını, altyapısı hazır olan Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesinde (TEKNOSAB) 100 dönümlük arazilerinin de bulunduğu bilgisini paylaşan Çağlayan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"PMS Alüminyum olarak burada 50 milyon avroluk yatırım yapacağız. İlk etap yatırımımız 2021 yılı sonunda devreye alınacak. Orada Danieli Breda ekstrüzyon presimizle özellikle elektrikli araçlar, raylı sistemler, uzay-havacılık ve savunma sanayisi olmak üzere yüksek magnezyumlu alaşımları üretmeye yönelik bir yatırımımız olacak. İtalyan merkezli Danieli firması dünya devi bir şirket. TEKNOSAB'daki yeni fabrikaya çok özellikli, 4 bin tonluk pres kuracağız. Mühendisliği, bünyemizdeki mühendislerimiz ve Danieli ile birlikte geliştirildi. Bu yatırımımız ilk etap yatırım olacak. TEKNOSAB'daki yatırımımız tamamen bittiğinde 1000 kişi istihdam etmeyi hedefliyoruz."

"42 ülkeye ihracat yapıyoruz"

Merve Önsever Çağlayan, piyasadan gelen talepleri karşılamak amacıyla bu yatırımı başlatmaya karar verdiklerini ifade etti.

Gerek elektrikli otomobil projeleri gerekse raylı sistemler konusunda Türkiye'nin son yıllarda önemli mesafeler katettiğini vurgulayan Çağlayan, "İlerleyen yıllarda böyle bir yatırım düşüncemiz vardı ama taleplerle beraber biz bu yatırımı daha erkene aldık. TEKNOSAB, yüksek sanayi üretimi yapan firmaların öncelikli olduğu, 500'e yakın firmanın olacağı örnek bir organize sanayi bölgesi olacak. Biz de o bölgeyi çok önemsiyoruz. Orada ilk temel atma törenini yapan firma olmayı arzu ediyoruz." diye konuştu.

Çağlayan, ilkbahar aylarında yüksek magnezyumlu alaşım tesisinin temelini atmayı, yıl sonuna doğru da üretime başlamayı hedeflediklerini belirtti.

İhracat çalışmalarına ilişkin bilgi veren Çağlayan, şunları kaydetti:

"Firma olarak 1996 yılında Almanya'da düzenlenen bir fuara katıldık ve o yıl Almanya'ya ihracata başladık. Almanya ile ihracata başlamamız, kalite anlayışımız ıçok geliştirdi. Biz ihracat firmasıyız. Türkiye'de hem inşaat hem de otomotiv sektörlerinin gelişmesiyle son yıllarda daha çok alüminyum ihtiyacı doğdu. İç piyasamız da canlandı. 2010'a kadar üretimimizin yüzde 80'i ihraç eden bir firmaydık. Şu anda da yüzde 60 civarında ihracatımız var. Almanya'nın da aralarında olduğu bazı Avrupa ülkeleri ağırlıkta olmak üzere 42 ülkeye ihracat yapıyoruz."

Yan sanayinin ana tedarikçisi konumunda olduklarını anlatan Çağlayan, bundan dolayı farklı sektörlere hitap edebildiklerine dikkati çekti.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla çoğu sektörün sekteye uğradığını, bazı sektörlerin ise hareketli olduğunu dile getiren Çağlayan, "Firma olarak süreci iyi yöneterek bu yılı da finansımız kuvvetli şekilde kapatıyoruz. Elektrikli araçlara ve raylı sistemlere yönelik yatırımımızla ölçü boyutunda daha özellikli ürünler yapma kapasitesine sahip olacağız. Yeni yatırımımızla beraber ihracatta da talepler doğrultusunda hem yeni sektörler hem yeni müşteriler hem de ülkeler olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan