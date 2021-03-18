Bursalı 4 bin 92 Çanakkale şehidi için hatıra ormanı oluşturuldu
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Bursalı 4 bin 92 Çanakkale şehidi için hatıra ormanı oluşturuldu

18.03.2021 17:49 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:52
Bursalı 4 bin 92 Çanakkale şehidi için hatıra ormanı oluşturuldu

Bursa'dan Çanakkale Savaşları'na katılarak şehit olan 4 bin 92 Mehmetçik için birer fidan dikildi.

Bursa'dan Çanakkale Savaşları'na katılarak şehit olan 4 bin 92 Mehmetçik için birer fidan dikildi.

Mudanya ilçesine bağlı kırsal Balaban Mahallesi yakınında, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yılı dolayısıyla hatıra ormanı oluşturuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada, "Ölürsek şehit, kalırsak gazi" diyerek nice seferlere çıkan ve zaferler elde eden ecdadın torunları olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri ve gazileri rahmetle andıklarını belirten Aktaş şöyle konuştu:

"Bizler askerine, polisine, emniyet teşkilatına, güvenlik güçlerine her zaman sahip çıkmış bir milletiz. Saygıda ve hürmette kusur etmeyiz. Küçük yaşlardan itibaren askere gidip şehit ya da gazi olma düsturuyla yetiştirilen insanlarız. Bu duyguyu bizden başka hiçbir millette göremezsiniz. Bu yüzden birlik ve beraberliğimizi taçlandırmak ve ebedi devam ettirmek en önemli görevimizdir. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın."

Aktaş, 4 bin 92 şehit için almanak oluşturmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Fidan dikimiyle sona eren törene Bursa Valisi Yakup Canbolat, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, il ve ilçe yöneticileri ile mahalle sakinleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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