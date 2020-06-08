Bursalı 27 yaşındaki tekstil mühendisi korona virüsten öldü, son görüntüsü ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursalı 27 yaşındaki tekstil mühendisi korona virüsten öldü, son görüntüsü ortaya çıktı

Bursalı 27 yaşındaki tekstil mühendisi korona virüsten öldü, son görüntüsü ortaya çıktı Hastane odasında çektiği videoda, "Bugün şimdiye kadar ki en güzel günümü geçiriyorum, çok rahatladım.

08.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:17

Bursalı 27 yaşındaki tekstil mühendisi korona virüsten öldü, son görüntüsü ortaya çıktı

Hastane odasında çektiği videoda, "Bugün şimdiye kadar ki en güzel günümü geçiriyorum, çok rahatladım. Hepsi sizlerin duası sayesinde, hepsini hissediyorum, hep birlikte atlatacağız inşallah" diyen 2 çocuk babası yoğun bakımda hayatını kaybetti

BURSA - Bursalı 27 yaşındaki tekstil mühendisi Muhammet Taha Kaygusuz korona virüse yenik düştü. İstanbul'da Çapa Tıp Fakültesi'nde tedavi gören 2 çocuk babasının son videosunda, "Bugün şimdiye kadar ki en güzel günümü geçiriyorum, çok rahatladım. Hepsi sizlerin duası sayesinde, hepsini hissediyorum. Allah hepinizden razı olsun, hep birlikte atlatacağız inşallah" dediği ortaya çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden Muhammet Taha Kaygusuz, korona virüse yakalandı. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde tedavi gören genç adam ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. 16 gün yoğun bakımda kalan Kaygusuz doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kaygusuz'un vefat haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, genç adamın tedavi gördüğü esnada kaydettiği son görüntüleri çıktı. Sevenlerinden dua isteyen Kaygusuz, "Bugün şimdiye kadar ki en güzel günümü geçiriyorum, çok rahatladım. Hepsi sizlerin duası sayesinde, hepsini hissediyorum. Allah hepinizden razı olsun, hep birlikte atlatacağız inşallah" diye konuşmuştu.

Dün vefat eden Kaygusuz'un bugün Başakşehir Merkez Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Bir dönem Saadet Partisi İnegöl Gençlik Kolları'nda görev yapan Kaygusuz'un vefatının ardından ilçe başkanlığı taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Saadet Partisi İnegöl İl Genel Meclisi Eski Üyesi, Refah Partisi İnegöl eski ilçe başkanlarından Mehmet Kaygusuz'un oğlu ve Saadet Partisi İnegöl Gençlik Kolları'nda bir dönem görev yapmış teşkilat mensubumuz Muhammet Taha Kaygusuz kardeşimiz korona virüs sebebiyle vefat etmiştir. Merhum kardeşimize Cenab-ı Haktan rahmet, başta Mehmet Kaygusuz bey olmak tüm ailesine sabır ve başsağlığı niyaz ederiz."

Bursalı 27 yaşındaki tekstil mühendisi korona virüsten öldü, son görüntüsü ortaya çıktı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Haber
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı Haber
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı
'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı Haber
"Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak Haber
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Salgın sürecinde Türkiye'de ilk kez bir hastanın omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya literatürüne bildirilecek Haber
Salgın sürecinde Türkiye'de ilk kez bir hastanın omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya...
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Son dakika: Suyu kesilen 71 yaşındaki vatandaş, pompalı tüfekle Adalar Belediyesi'ni bastı
Son dakika: Suyu kesilen 71 yaşındaki vatandaş, pompalı tüfekle Adalar Belediyesi'ni bastı
2 çocuk babası 27 yaşındaki adam, koronavirüse yenik düştü
2 çocuk babası 27 yaşındaki adam, koronavirüse yenik düştü
Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyledi
Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyledi
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana...
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi
Ünlü sunucu ve gazeteci İsmail Dükel gözaltına alındı
Ünlü sunucu ve gazeteci İsmail Dükel gözaltına alındı
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi
Ebru Polat'ın 'Kocanızı elinizden alırlar' paylaşımının altından ihanet çıktı
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı...
Barcelona'nın Palandöken paylaşımına Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt: Sizi ağırlamak isteriz
Barcelona'nın Palandöken paylaşımına Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt: Sizi ağırlamak isteriz
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Silahların çekildiği anlar kamerada
Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Silahların çekildiği anlar kamerada
Sokaktaki görüntülere dikkat çeken Ceyhan, 65 yaş üstünü işaret edip uyardı: Ciddi risk
Sokaktaki görüntülere dikkat çeken Ceyhan, 65 yaş üstünü işaret edip uyardı: Ciddi risk
Şirketleri batan kardeşler birbirine düştü! Mahir Rıfat'ı, Selman da Mahir'i vurdu
Şirketleri batan kardeşler birbirine düştü! Mahir Rıfat'ı, Selman da Mahir'i vurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mustafa Şentop Fahrettin Koca Zülfü Demirbağ Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Fatma Girik Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Lionel Messi Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Ateş Kadın Çocuk Ankara
Şu an buradasınız: Bursalı 27 yaşındaki tekstil mühendisi korona virüsten öldü, son görüntüsü ortaya çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 11:17:49. #1.15#
title